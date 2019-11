Aceste contre l-au făcut pe Călinescu să revină cu un alt mesaj pe facebook, prin care le spune celor care l-au criticat, și pe care îi numește ”dezamagitii si retarzii aflati sub o medicamentatie necunoscuta”, că vrea să aducă lămuriri. ”Pentru toti dezamagitii si retarzii aflati sub o medicamentatie necunoscuta, care si-au dat cu parerea vis a vis de postarea de ieri, vin cu lamuriri. 1. Mergeti la vot. 2. Votati. Fiecare pe cine doreste. 3. Eu merg la vot. 4. Eu nu votez Dancila. Acum, rog votantii dansei sa ma injure doar ei. Pentru cine nu e limpede nici acum, va rog sa nu mai frecventati aceasta pagina. Nu ma consider formator de opinie”, a scris Florin Călinescu.

Florin Călinescu a scris, joi, seara, un mesaj pe contul său de socializare, un mesaj care a stârnit vii reacții, din partea susținătorilor candidatului Viorica Dăncilă. ”Am studiat oferta. Iohannis- Dancila: nimic la zero. Asta ca sa vorbesc in termeni sportivi. E doar parerea mea. Nimeni nu trebuie sa o impartaseasca. Duminica, fiecare cu meciul lui. Ps. De obicei nu revin. Deci, e DOAR PAREREA MEA. CLAR? Duminica votati fiecare ce DORITI”.

