Monden Florin Busuioc, față în față cu trecutul. Ce greșeli a făcut în relația cu fiul lui







Actorul și prezentatorul TV Florin Busuioc, cunoscut publicului larg drept „Busu”, a făcut dezvăluiri legate de viața sa personală. Acesta a vorbit deschis despre relația pe care o are cu cei trei copii ai săi, proveniți din două căsnicii diferite. Fiul său, Florin Jr., s-a născut în anul 1991, în urma primului mariaj cu Marieta Busuioc.

Florin Busuioc, despre viața de părinte

Din actuala căsătorie cu Liliana Busuioc, prezentatorul are două fiice: Natalia și Catinca. Natalia este studentă la Facultatea de Inginerie Chimică în Limbi Străine, în cadrul Universității Politehnica din București, în timp ce Catinca urmează cursurile Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”.

Florin Busuioc a explicat cum s-au conturat, de-a lungul timpului, legăturile cu fiecare dintre copiii săi.

Florin Busuioc continuă să fie una dintre cele mai apreciate figuri din media românească, prezent zilnic la PRO TV, unde realizează rubrica Meteo. Dincolo de aparițiile televizate, actorul duce o viață discretă, iar rarele sale confesiuni atrag mereu atenția publicului.

Deși păstrează o relație apropiată cu fiicele sale, interacțiunea cu Florin Jr. pare să fi fost mai complicată, mai ales în trecut. Tensiunile dintre cei doi au fost făcute publice la un moment dat, când fiul actorului susținea că tatăl său i-ar fi cerut să nu îl mai contacteze niciodată.

Amintiri prețioase

Florin Busuioc a povestit că a devenit tată pentru prima dată la vârsta de 28–29 de ani, când s-a născut fiul său, rezultat dintr-o primă căsătorie. Relația cu mama copilului nu a durat foarte mult, iar fiul său, care locuiește în Târgu Mureș, are în prezent în jur de 34–35 de ani, fiind născut în 1990 sau 1991.

„Prima dată am devenit părinte cu băiatul de la Târgu Mureș. Aveam 28 – 29 de ani, cam așa. Eu am un băiat la Târgu Mureș dintr-o primă căsătorie. Cred că 29 de ani aveam. Nu a durat prea mult relația noastră și am un băiat care are acum… e născut în 90 sau în 91, are 33 – 34 / 34 – 35 de ani”, a spus el la podcastul Nicoletei Luciu.

La mai mulți ani distanță, actorul a devenit din nou tată, de această dată a două fete. Natalia, născută în 2004, este studentă la Facultatea de Inginerie Chimică în Limbi Străine din cadrul Universității Politehnica din București, alegând un parcurs profesional complet diferit de cel al tatălui său.

Cea mai mică fiică, Catinca, născută în 2009, este elevă la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” din Capitală. Talentată la desen și pictură, aceasta își exprimă dorința de a urma o carieră în scenografie sau design vestimentar, însă Busuioc a precizat că timpul va arăta în ce direcție o va purta destinul.

Florin Busuioc Jr. și-a căutat liniștea în muzică

După despărțirea de tatăl său, Florin Busuioc Jr. și-a găsit alinarea în muzică, transformând experiențele personale, multe dintre ele trăite în baruri, într-o sursă de inspirație artistică.

La un moment dat, acesta a compus o piesă dedicată chiar părintelui său, ale cărei versuri reflectă durerea resimțită în urma relației tensionate dintre ei.

„Asta e lumea mea / E conturată prin durere / Se putea evita / Atâta timp cât și ție îți păsa. Se poate repara dacă vom încerca', arată versurile melodiei.

De ce a divorțat

În ceea ce privește destrămarea primului mariaj, Florin Busuioc a recunoscut că ruptura de Marieta, mama lui Florin Jr., s-a produs în principal din cauza temerilor sale legate de responsabilitățile unei familii.

El mărturisea că relația a fost una intensă, dar de scurtă durată, iar la acel moment nu se simțea pregătit pentru angajamentele vieții de familie.

„Relaţia mea cu Marieta a fost una fulgerătoare, ne-am despărţit din cauza mea şi probabil din cauza spaimei mele de a avea o familie la momentul acela”, spunea prezentatorul? potrivit SpyNews.

Florin Busuioc și-a cunoscut actuala soție în perioada în care preda la facultate. La acea vreme, ea era studentă, iar relația dintre cei doi a evoluat treptat. Ulterior, cei doi s-au căsătorit.