Flexibilitate, un cuvânt magic pe piața muncii. Cum te poate ajuta o platformă să găsești cel mai bun job pentru tine. Video

Piața muncii este într-o continuă schimbare. Oamenii nu mai caută job-uri stabile. În schimb, doresc să se bucure de flexibilitate. Mai exact, să muncească când și unde vor. FlairMakers, un business condus de o româncă, vrea să revoluționeze industria ospitalității și să o alinieze la noile tendințe. Povestea acestei afaceri a fost discutată în cadrul unei noi ediții a podcastului „Picătura de business”. Invitatul special a fost Raluca Epureanu, CEO și fondator FlairMakers.

Raluca Epureanu vine cu o experiență de 18 ani în acest sector, lucrând pentru mai multe lanțuri hoteliere din peste 16 țări. Acum, a luat drumul antreprenoriatului și vrea să se folosească de cunoștințele acumulate pentru a ajuta la crearea unui mediu mai bun pentru angajați și mai profitabil pentru angajatori, conform Infofinanciar .

Situația actuală a industriei ospitalității

FlairMakers este o platformă pe care angajatorii pot găsi forță de muncă calificată la un click distanță și cu un cost redus de recrutare. Platforma vine cu multe beneficii pentru angajați, de la garantarea plății pe loc până la gestionarea contractului și oferirea de training.

Piața HoReCa este în continuă schimbare. Oamenii vor și cer lucruri diferite de la un loc de muncă. Dinamica în acest sector este atât de mare încât este nevoie mai mult de angajați temporari decât full time, iar această situație este generată de noile tendințe.

„Industria ospitalității este caracterizată prin această sezonalitate de când lumea și pământul. Indiferent dacă ai o echipă full time, tot ai nevoie în perioadele de vârf de oameni suplimentari. Ne confruntăm cu o schimbare. O realitate de business care se focusează acum foarte mult pe angajat și nu pe angajator. Cu alte cuvinte, oamenii nu mai vor să lucreze full time în HoReCa. De ce? Pentru că sunt orele foarte mari, plata nu este ce trebuie, dar și sub influența acestei nevoi acute de flexibilitate. Eu decid când lucrez și unde lucrez” a explicat Raluca.

Munca la distanță și flexibilitate

Odată cu pandemia Covid-19, munca la distanță sau remote a luat cu asalt toate domeniile de activitate. Deși pare mai greu ca acest principiu să fie aplicat și în industria ospitalității, în scurt timp va fi o normalitate a acestui sector.

„Încă avem posibilitatea de a lucra la distanță. Nu mai este <work from home> este< work from anywhere>. Cu alte cuvinte, pe FlairMakers nu avem oferte de job-uri doar cu prezență fizică, dar și la distanță, precum event planner, hospitality consultant, social media planner. Viziunea noastră este ca platforma să fie un <one stop shop> pentru tot ce înseamnă locuri de muncă în domeniul ospitalității, atât fizic cât și remote. Este o schimbare foarte mare la nivel mondial în ceea ce privește dinamica angajatului, lucru care este întărit de flexibilitate, lucrul la distanță și digitalizarea care schimbă foarte mult rolurile” a afirmat invitata.

Un moment al inovației

Deficitul de personal în industria ospitalității este o problemă general valabilă cu care se confruntă multe țări. În Marea Britanie, acest deficit a ajuns la 10%. Industria ospitalității este al treilea cel mai mare angajator privat din Marea Britanie, care contribuie cu 5 % în PIB-ul țării. 10 % din forța de muncă disponibilă lucrează în industria ospitalității și 5 % din business-uri activează în acest sector.

Iar cea mai mare problemă este că oamenii nu vor să rămână în această industrie. De ce? Pentru că salariile sunt mici și munca extrem de multă. Astfel, în ultima perioadă, se desfășoară o schimbare la nivelul sectorului, punându-se mai mult accentul pe binele angajatului.

„O forță care duce la schimbare este focusul pe wellbeing. Eu am crescut într-o industrie a ospitalității, în care a lucra 16 ore pe zi era ceva normal și era sărbătorit. În Londra, lucrez împreună cu foarte multe companii pentru a schimba această cultură, pentru a arăta că industria ospitalității se schimbă. Se poate munci cu ore mai puține și cu bani mai mulți. Dacă avem mulți oameni care lucrează 20 de ore pe zi, înseamnă că nu avem suficienți oameni pe payroll. Poate că trebuie să ne schimbăm procedurile. Este un moment fabulos de a fi prezent în industria ospitalității, pentru că este chiar momentul să inovăm și să schimbăm sistemul” a spus fondatoarea FlairMakers.

Românii, respectați în străinătate

Angajații români care lucrează în industria ospitalității sunt respectați în străinătate, spune invitata, fiind cunoscuți ca oameni muncitori și onești. Raluca a evidențiat faptul că un avantaj al său la Londra în procesul de deschidere al acestei afaceri a fost faptul că este româncă.

„Cred că unul dintre avantajele mele este faptul că sunt româncă. Mă bucur de o susținere foarte mare din partea românilor de acolo. Sunt oameni care și-au făcut cont pe platformă doar pentru că au auzit că fondatorul este român. Dacă s-ar uni românii noștri în jurul FlairMakers, am depăși competiția. Forța noastră este mai mare. Sunt mulți români care activează în industria ospitalității. Este industria perfectă în care ne putem uni forțele” a povestit Raluca Epureanu.