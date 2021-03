Flavia Groșan „năucită” de furtuna mediatică. Mai mult, . Mai mult, Colegiul Medicilor au învitat-o luni, 22 martie, la Comisia de Anchetă „pentru că nu suntem de acord cu afirmațiile date de doamna doctor în presă națională”.

Doctorul Groşan a dezvăluit care este greşeala majoră pe care o fac medicii în spitale. Ea consideră că administrarea Kaletrei și a Codeinei în Covid este o mare greșeală pentru că acestea agravează boala.

„Beatrice Mahler, hai că mă cunoști”

„Prieteni, sunt putin naucita. Cum e posibil ca o schema terapeutica logica, ieftină, in jur de 100 ron, cu medicamente aflate in nomenclatorul ANM si MS, care pot fi compensate, poate sa determine asemenea furtuna mediatica. Incredibil. Cred ca mai mult enervează ca n-o fac publica. Si n-am s-o fac.

Flavia Groșan. PS Beatrice Mahler, hai ca ma cunosti. Știi foarte bine, ca nu folosesc Ivermectina , Dexametazona si Azitromicina”, a scris pe pagina sa de Facebook

Flavia Groșan „năucită” de furtuna mediatică.„Îmi pare rău că nu am ajuns la Ciutacu”

„M-am trezit astăzi cu 14 consulturi online, in condițiile in care eu fac cam 6 pe zi. Oare ce s a întâmplat? Nu am reușit sa le fac pe toate. Dar m a impresionat un caz. Tânara de 31 ani, după 10 zile de Azitromicina, tusea de i plesnea capul. Eu ce trebuia sa fac? Sa i dau codeina? Ei, bine ca nu i am dat. Am oprit tot si m am dus cu povestea mea pana in capăt. Amin. Si daca mai adaug un erou? Amin