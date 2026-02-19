Fiul trangenderului care a comis masacrul din Rhode Island, un rasist încarcerat pentru incendierea unei biserici

Fiul bărbatului care a deschis focul la un meci de hochei în Rhode Island a fost condamnat într-un caz separat de incendiere a unei biserici frecventate de o comunitate majoritar afro‑americană. Kevin Colantonio este închis în Texas și va fi eliberat în 2029, relatează nypost.com.

Kevin Colantonio, în vârstă de 37 de ani, se află închis la un centru federal din Fort Worth, Texas, după ce a fost condamnat la aproape șapte ani de închisoare pentru un incident de incendiere la o biserică din North Providence.

Condamnarea a venit în urma unui episod din februarie 2024, când Colantonio a folosit benzină și un chibrit pentru a aprinde focul în jurul bisericii Shiloh Gospel Temple Ministries, frecventată în mare parte de persoane de culoare. Biserica era goală la momentul incendiului și nimeni nu a fost rănit, însă clădirea a suferit daune considerabile.

Procurorii federali au prezentat în instanță caiete găsite în locuința lui Colantonio pline de mesaje rasiste și violente. Unul dintre ele conținea fraza: „Împușcă pe oricine nu e alb, dacă este alb răspândește Evanghelia. Dă întotdeauna șansă liniei noastre de sânge.”

Judecătorul federal a dispus sentința de 78 de luni în 2025, și, conform Biroului Federal al Penitenciarelor din SUA, Colantonio este programat să fie eliberat în decembrie 2029.

Relația lui Colantonio cu un alt eveniment de amploare din Rhode Island a intrat în atenția publică după ce, în februarie 2026, un bărbat a deschis focul într‑o arenă de hochei din Pawtucket, în timpul unui meci de liceu.

În acel atac armat, suspectul a omorât două persoane și a rănit alte trei. Printre victime se numărau fosta soție și un fiu al ucigașului. Poliția a afirmat că atacul părea să fi fost direcționat împotriva membrilor familiei. Atacatorul a decedat și el, în urma unei plăgi prin împușcare care pare a fi auto-provocată.

Autorul atacului în arenă a fost identificat ca fiind Robert Dorgan, în vârstă de 56 de ani, tatăl lui Colantonio și al altor copii. Dorgan a intrat în arenă în timpul partidei și a tras asupra familiei sale.

Ancheta oficială asupra motivului atacului armat nu a stabilit o legătură directă între convingerile și faptele lui Colantonio și atacul comis de tatăl său în 2026. Oficialii de la Pawtucket au descris evenimentul ca fiind cel puțin în parte motivat de conflictul familial, fără a confirma o legătură clară cu incidentele anterioare.

Colantonio este unul dintre cei șase copii ai lui Dorgan, potrivit autorităților locale. Anchetele urmăresc în continuare să clarifice dacă elemente ale trecutului familiei sau ale convingerilor individuale au jucat vreun rol în evoluția acestor două violențe separate.