Fiul Mihaelei Rădulescu este un bărbat în toată firea. Ayan este de nerecunoscut. Foto

Fiul Mihaelei Rădulescu, Ayan, studiază în America, unde a fost acceptat la două universităţi din SUA, și este pasionat de sport. Prezentatoarea a declarat că este mândră de băiatul ei, dar că regretă că nu îl poate vedea mai des. Acesta și-a schimbat radical și aspectul fizic.

„El e într-un moment de reuşită, el e pe un drum foarte bun, dar eu sufăr pentru că eu eram aia care îi povestea de şcoli în America şi sufăr că mi-am făcut-o singură cu mâna mea.”, a dezvăluit Mihaela Rădulescu în podcastul Amaliei Enache, în vara anului trecut.

Vedeta a mai mărturisit că se bucură că fiul său este pasionat de sport și că face cât mai multe activități. „Timpul liber e foarte mult despre sporturi și aer liber și mai puțin, spre deloc!, despre jocuri video sau snapchat. Până aici e bine și fac tot ce stă în puterea mea să îl țin pe direcția bună”, a declarat vedeta.

Fiul Mihaelei Rădulescu, la centru de dezintoxicare

Mihaela Rădulescu a mai spus că și-a dus fiul într-un centru de dezintoxicare la doar 14 ani pentru a îi arăta cât de periculoase sunt drogurile și de ce nu este bine să își distrugă viața. Vedeta a declarat că a considerat că este foarte bine ca Ayan să vadă persoane care au probleme cu substanțele interzise.

„Când avea 14 ani, am făcut o plimbare inițiatică cu el într-un centru de dezintoxicare, în aripa cea mai cruntă, a drogaților în sevraj. Sunt oameni și copii și tineri care se dau cu capul de calorifer. E un spectacol care te face să vomiți. Nu vrei să te apropii de droguri”, a spus vedeta, potrivit click.ro.

Mihaela Rădulescu a declarat că nu și-a bătut fiul niciodată și că evită să facă scandal. Ea a mai spus că este o mamă destul de îngăduitoare și că speră că l-a dus pe drumul cel bun.

„Când a fost cazul să impun reguli, am făcut-o, dar n-am țipat niciodată la copilul meu, cu atât mai puțin să-l lovesc sau să folosesc vreun apelativ jignitor. Cred total în iubire, comunicare și atenție maximă la ce face, spune, gândește. Înainte să-l învăț orice pe copilul meu, am fost preocupată să-l învăț pe el, să înțeleg cine e și ce îl bucură, ce îl sperie sau îl animă. Nu cred că ne putem educa puii după tipare universale sau după sfaturile altora. Sânge din sângele tău e o treaba eminamente personală. Educația trebuie să fie custom made. N-am avut niciodată îndoieli despre mine, că mama, am făcut și fac treaba asta cu o iubire totală și am găsit întotdeauna soluțiile corecte, cel puțîn până acum”, a afirmat prezentatoarea.