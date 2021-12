Fiul lui Victor Socaciu are un mare regret. Mesaj emoționant transmis la priveghiul regretatului artist

Sicriul cu trupul neînsufleţit al cantautorului Victor Socaciu a fost depus, miercuri, la Camera Deputaţilor, în foaierul din faţa intrării C1, Victoraş Socaciu, fiul artistului, a remarcat că au venit puţini oameni, însă cei mai de preţ şi mai apropiaţi pe care i-a cunoscut tatăl său.

Mesajul pe care l-a transmis fiul regretatului Victor Socaciu

„Ar fi fost frumos să fie mai multă lume, dar cei care au fost, au fost cei mai de preţ şi cei mai apropiaţi oameni ai lui. Asta e tot ce contează până la urmă”, a spus Victoraş Socaciu.

Tânărul a mai spus că mama lui, Marina Almăşan, i-a fost aproape în această grea încercare. „M-a sunat sora mea, Iulia, eu eram la munte când am aflat (despre moartea tatălui – n.r.), alaltăieri, am venit direct aici. Prima persoană pe care am sunat-o a fost mama, i-am zis la telefon şi a fost şi este în continuare lângă mine, aşa cum a fost în toţi aceşti ani şi îi mulţumesc foarte mult”, a mai afirmat Victoraş Socaciu.

Victor Socaciu a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2008 – 2012. A ocupat funcţiile de vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă şi de membru în Comisiile permanente comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO şi cea a Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Ce spunea Marina Almășan după decesul cantautorului

Victor Socaciu a decedat, luni, la vârsta de 68 de ani, după ce a fost internat timp de o lună, în spital, din cauza problemelor de sănătate.

„Îi sunt alături fiului meu, Victor, într-un moment greu al vieții sale. Pierderea părintelui înseamnă, pentru un copil, pierderea uneia din cele două aripi, pe care le primim fiecare, la venirea pe lume. Îi vor și NE vor rămâne amintirile frumoase ale familiei noastre, îmbrăcate în cântecele sale nemuritoare, care vor continua să-i bucure pe cei ce i-au prețuit muzica. Drum lin , spre stele, Victor Socaciu, unde îți doresc să-ți găsești pacea și liniștea.

Fiul nostru, Victor Socaciu , va continua să-ți poarte numele. Și, dacă aici, pe pământ, te-au îndepărtat de el, poate de acolo, de sus, îi vei veghea mersul prin viață, alături de mine, de aici , de pe pământ…

Îți mulțumesc pentru cântecul pe care, candva, într-o altă viață, mi l-ai dăruit”, transmitea Marina Almășan, fosta soție a lui Victor Socaciu.