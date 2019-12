Cei doi jurnaliști de la România TV au dezvăluit marți seară, la o emisiune moderată de Victor Ciutacu, modul în care au fost agresați marți după- amiază, de Daniel, fiul lui Gheorghe Dincă.

Fiul lui Gheorghe Dincă a fost deranjat când reporterul România TV l-a întrebat despre cazul de la Caracal şi l-a lovit cu pumnii pe cameramanul postului de televiziune. De asemenea, a spart camera de filmare.

Valentin, operatorul care a fost victima lui Gheorghe Dincă Jr, atunci când acesta a ieșit de la ședința Consiliului Național al Audiovizualui ( CNA), a povestit că acesta i-a băgat mâna în zona gâtului.

„ Mi a băgat mâna în zona gâtului. Mi-a dat cu pumnul în cap, am căzut, cam asta a fost .Totul s-a petrecut foarte repede, nu am înțeles mare lucru. Am avut pantalonii rupți în genunchi, un pic de sânge. Am rămas șocat. Am fost la circa de poliție și am depus plângere, am fost apoi la Institutul Național de Medicină Legală, unde mi s-au recomandat îngrijiri medicale pentru 3-4 ziie, după ce s-au uitat la contuzia de la cap. Mi -au spus că dacă nu mă simt bine, să mă duc la un medic”, a declarat acesta, la RomaniaTv.

Reporterul Ioana Cârstea, primul ziarist care a transmis tragedia de la Colectiv, a mărturisit și ea că s-a speriat foarte tare.

„La tragedia de la Colectiv am clacat abia a două zi. Ceea ce s -a întâmplat azi m-a șocat, nu mă așteptam la asemenea reacție. Am crezut că putem avea un dialog decent cu membrii familiei lui Gheorghe Dincă. Ei au venit să își apere reputația la CNA, iar membrii comisiei le-au recomandat să vorbească cu presa, pentru a nu apărea informații false. Nu ne-am așteptat că fiul lui Gheorghe Dincă să aibă un asemenea comportament, întreaga scenă a durat doar 2 minute. Fiul lui Gheorghe Dincă a fost deranjat că a fost filmată Daniela Dincă. Când am văzut că fiul lui Gheorghe Dincă îl lovește pe colegul de la Antena 3, am vrut să fug spre jandarmi După ce am sunat la 112, primii au venit cei de la Ambulanța SMURD care le-au acordat îngrijiri colegilor noștri, iar apoi au venit polițiștii. Nu cred că a durat mai mult de zece minute până să apară ei „, a povestit Ioana Cârstea.

Jurnalistul Dan Andronic, prezent în emisiune, a spus că jurnaliștii aveau dreptul să pună întrebări, iar membrii familiei Dincă aveau dreptul să nu răspundă. Dan Andronic a mai spus că este vorba de un comportament huliganic de stadion.

