Fiul lui George Soros sărbătorește victoria lui Zohran Mamdani. Mesaj pentru noul primar al orașului New York

Democraţii au obţinut trei victorii importante în primele alegeri majore de după revenirea lui Donald Trump la preşedinţie. La New York, socialistul democrat Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a câştigat cursa pentru funcţia de primar, marcând o ascensiune rapidă şi surprinzătoare, de la legislator relativ necunoscut la una dintre cele mai vizibile figuri ale Partidului Democrat. În urma acestei victorii, Alex Soros s-a numărat printre cei care l-au felicitat.

În Virginia şi New Jersey, democratele moderate Abigail Spanberger, 46 de ani, şi Mikie Sherrill, 53 de ani, au câştigat, de asemenea, alegerile pentru funcţia de guvernator, consolidând succesul formaţiunii.

„Atât de mândru să fiu un New Yorker! Visul american continuă! Felicitări, domnule primar Zohran Mamdani”, a scris el pe Facebook.

Anterior, Alex Soros, fiul miliardarului și filantropului George Soros, a declarat pentru New York Times că și-a exprimat votul în favoarea candidatului socialist la primăria New York-ului, Zohran Mamdani.

„Am fost mândru să susțin și să votez pentru candidatul democrat la primărie”, a declarat Soros.

Alex Soros, fiul fondatorului Open Society Foundations, George Soros, a preluat în 2022 funcția de președinte al consiliului de administrație al organizației non-profit, evaluată la 25 de miliarde de dolari. Open Society Foundations a finanțat de-a lungul anilor diverse campanii de stânga, de la alegerea procurorilor districtuali până la scrutinuri federale.

Potrivit Fox News, sprijinul lui Alex Soros pentru Zohran Mamdani nu surprinde, având în vedere că fundația ar fi donat în ultimul deceniu aproximativ 37 de milioane de dolari grupurilor progresiste care au contribuit la nominalizarea acestuia, inclusiv partidului Working Families, conform New York Post. Alex Soros este originar din New York.

Susținerea tânărului Soros pentru Mamdani a intervenit într-un context tensionat, marcat de criticile președintelui Donald Trump, care l-a catalogat pe Mamdani drept „comunist”, și de atacurile repetate asupra familiei Soros pentru donațiile către cauze și candidați de stânga, inclusiv solicitarea unei anchete împotriva lui George și Alex Soros.

Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a făcut istorie devenind primul primar musulman al orașului New York și cel mai tânăr ales în această funcție în ultimii 133 de ani.

Înainte de a câștiga alegerile pentru primărie, Mamdani a fost membru al Adunării Statului New York, reprezentând Queens, după ce a fost ales în 2021.

Anterior, el a fost consilier pentru locuințe destinate familiilor cu venituri mici, majoritatea de origine sud-asiatică, și s-a implicat în numeroase campanii progresiste și inițiative de activism social.