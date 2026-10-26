Firma Justsys Software SRL, deținută de generalul în rezervă Dumitru Cocoru, fost partener de afaceri al lui Florian Coldea, a înregistrat în 2025 un profit net de 145.626 de lei, aproape dublu față de anul precedent, când câștigurile au fost de 76.176 de lei, potrivit datelor financiare prezentate de Știripesurse.ro.

Dumitru Cocoru, fost general al Serviciului Român de Informații, a părăsit cele două societăți în care era asociat cu fostul șef operativ al SRI, Florian Coldea. În urma retragerii sale, Coldea a rămas asociat unic al celor două firme înființate împreună.

Cocoru este asociat unic și administrator al Justsys Software SRL, societate înființată în 2017, care are ca obiect de activitate consultanța pentru afaceri și management.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 192.429 de lei și un profit net de 145.626 de lei. În anul anterior, la o cifră de afaceri de 99.476 de lei, profitul net fusese de 76.176 de lei.

Datele financiare arată că rezultatele firmei au fluctuat în ultimii ani. În 2023, profitul net a fost de 171.045 de lei, iar în 2022 a ajuns la 184.521 de lei. Cel mai slab an din intervalul prezentat a fost 2021, când societatea a raportat un profit de 17.471 de lei.

În paralel, cele două firme pe care Cocoru le-a deținut împreună cu Florian Coldea au raportat, în ultimii ani, profituri de ordinul milioanelor de lei.

Strategic Sys SRL a înregistrat un profit de 4,31 milioane de lei în 2021, 2,69 milioane de lei în 2022 și 4,83 milioane de lei în 2023. În 2024, profitul a fost de aproximativ 1,84 milioane de lei, iar în 2025 societatea a raportat o pierdere de 87.450 de lei.

Strategic Assets a avut un profit de 580.722 de lei în 2021, 2,25 milioane de lei în 2022, 1,62 milioane de lei în 2023 și 912.079 de lei în 2024. Pentru 2025, profitul raportat a fost de 423.500 de lei.

Cifrele evidențiază evoluții diferite ale rezultatelor financiare pentru firmele asociate anterior celor doi foști generali SRI.