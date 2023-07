Finul lui Florian Coldea, pion cheie în dosarul „Mită la Otopeni”. Ce rol ar fi avut

Despre Cristian Gava se spune că ar fi un ofițer acoperit al SIE. Se recomanda în anumite cercuri a fi finul lui Florian Coldea, fostul șef al SRI. Este omul care apare în stenogramele dosarului Mită la Aeroportul Otopeni si poate fi cel care avea conexiunile cu firma Lagardere Group.

Cristian Gava era omul de legătură cu Lagardere Group

Lagardere este societatea străină care viza să pună mâna pe spațiile comerciale de la Aeroportul Otopeni. Cristian Gava ținea legătura cu conducerea aeroportului, inclusiv cu Consiliul Concurenței. Este prieten apropiat cu Bogdan Chirițoiu, de la care a pornit scandalul privind concurența neloială.

Gava ținea legătura cu Lagardere pentru ca firma franceză să pună mâna pe spațiile comerciale de la Aeroportul Otopeni, dar și pe 50% din spațiile de depozitare.

Până în prezent, Gava nu a fost deferit justiției în acest dosar, însă cazul se află în continuare pe masa anchetatorilor. De menționat că mai mulți inculpați au semnat acorduri de recunoaștere a vinovăției.

DNA a trimis căttr Tribunalul București acordurile de recunoaștere a vinovăției în cazul a doi dintre inculpații din Dosarul Otopeni, respectiv Cătălin Lăscuț și George Alexandru Ivan, fost director general și, ulterior, director comercial al Regiei Aeroportul Otopeni SA, care administrează și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Tribunalul București a respins însă cele două acorduri de recunoaștere a vinovăției motivând că pedepsele convenite sunt prea mici în comparație cu faptele grave imputate acestora.

Numele lui Coldea, în stenogramele discuțiilor dintre inculpați

Dosarul include mai multe înregistrări realizate de martorul denunțător Hardan Saadeh, fiind autorizat de un judecător să adune probe cheie pentru probarea acuzațiilor.

Mai multe discuții, citate de G4Media, ale Saadeh cu alte persoane, inclusive cu inculpații, menționează numele generalului locotenent Florian Coldea.

Hardan Saadeh: M..e …(cuvânt trivial) .. ne-a dat!

Tănăsescu Radu Laurențiu: Știm cine…

Hardan Saadeh: Urmărești…

Tănăsescu Radu Laurențiu: Știm și pe…mâna cui, pe mâna francezilor! Ca să știi!

Hardan Saadeh: Știi care nu prinde pe mine? Ai zis că Cătălin a vorbit cu ăla, cum îl cheamă…

Tănăsescu Radu Laurențiu: Da, ”We like to play dirty, to have an advantage when we negotiate”!

”We like to play dirty”?

Hardan Saadeh: Cine ”We like to play dirty”?

Tănăsescu Radu Laurențiu: Aia a zis…Lagardere! They play dirty, to have advantage when will negotiate with us! With us! (Ei joacă murdar pentru a avea un avantaj când negociază cu noi – n.n.)

Hardan Saadeh: Da. Dacă tu zici c-a dat lu’ Coldea bani și Coldea joacă cu francezii, nu-nțeleg!

Tănăsescu Radu Laurențiu: Joacă cu francezii…

Hardan Saadeh: Și de ce dă bani lui?

Tănăsescu Radu Laurențiu: Păi nu, nu știu dacă i-a dat bani și lui Coldea, a dat la băieți prin servicii! Știu!”, este una dintre stenogramele din dosar.

O altă discuție menționează din nou numele lui Coldea, fapt ”confirmat de francezi”. Una dintre persoanele al cărei nume este pomenit în dosar a cerut să îi fie verificat biroul, temându-se de microfoane și camere de luat vederi.

Tănăsescu Radu Laurențiu: Mai ai pe cineva care îmi poate verifica biroul?

Crețu Marian Gabriel: Da. Eu știu că e țintă. Știu că e țintă de ceva vreme.

Tănăsescu Radu Laurențiu: Păi, știm, de la francezi, de la Florian Coldea.

Crețu Marian Gabriel: Nu știu de unde dar …(neilnteligibil)…

Tănăsescu Radu Laurențiu: Știi cine ne-a făcut, nu?

Crețu Marian Gabriel: Da.

Tănăsescu Radu Laurențiu: Ei, Coldea …e cu francezii.

Crețu Marian Gabriel: Vrei să vorbesc eu cu el?

Tănăsescu Radu Laurenți (vorbește șoptit): E prieten cu Cătălin, dar ăla n-are prieteni. Ăla n-are prieteni, știi cum e”, se arată în altă stenogramă citată, potrivit Româniatv.