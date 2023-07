Numele lui Florian Coldea, în stenogramele din dosarul „Mită la Otopeni”

DNA a trimis la Tribunalul București acordurile de recunoaștere a vinovăției a doi dintre inculpații din „dosarul Otopeni”, respectiv Cătălin Lăscuț și George Alexandru Ivan, fost director general și, ulterior, director comercial al Regiei Aeroportul Otopeni SA, care administrează și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Tribunalul București a respins cele două acorduri de recunoaștere a vinovăției pe motiv că pedepsele convenite sunt prea mici în comparație cu faptele grave imputate acestora.

În stenograme apare numele lui Coldea

La dosar există mai multe înregistrări realizate de martorul denunțător Hardan Saadeh, care a fost autorizat de un judecător să adune probe esențiale pentru a proba acuzațiile.

În mai multe discuții purtate de Saadeh cu alte persoane, inclusiv cu inculpații, este pomenit numele generalului locotenent Florian Coldea.

Hardan Saadeh: M..e …(cuvânt trivial) .. ne-a dat!

Tănăsescu Radu Laurențiu: Știm cine…

Hardan Saadeh: Urmărești…

Tănăsescu Radu Laurențiu: Știm și pe…mâna cui, pe mâna francezilor! Ca să știi!

Hardan Saadeh: Știi care nu prinde pe mine? Ai zis că Cătălin a vorbit cu ăla, cum îl cheamă…

Tănăsescu Radu Laurențiu: Da, ”We like to play dirty, to have an advantage when we negotiate”!

Hardan Saadeh: Cine ”We like to play dirty”?

Tănăsescu Radu Laurențiu: Aia a zis…Lagardere! They play dirty, to have advantage when will negotiate with us! With us! (Ei joacă murdar pentru a avea un avantaj când negociază cu noi – n.n.)

Hardan Saadeh: Da. Dacă tu zici c-a dat lu’ Coldea bani și Coldea joacă cu francezii, nu-nțeleg!

Tănăsescu Radu Laurențiu: Joacă cu francezii…

Hardan Saadeh: Și de ce dă bani lui?

Tănăsescu Radu Laurențiu: Păi nu, nu știu dacă i-a dat bani și lui Coldea, a dat la băieți prin servicii! Știu!”>>, este o altă stenogramă din dosar.

Francezi au confirmat numele lui Coldea

O altă discuție se referă tot la numele de Coldea, fapt ”confirmat de francezi”. Una dintre persoanele a cărui nume este pomenit în dosar a cerut să îi fie verificat biroul, deoarece îi era frică de microfoane și camere de luat vederi.

Tănăsescu Radu Laurențiu: Mai ai pe cineva care îmi poate verifica biroul?

Crețu Marian Gabriel: Da. Eu știu că e țintă. Știu că e țintă de ceva vreme.

Tănăsescu Radu Laurențiu: Păi, știm, de la francezi, de la Florian Coldea.

Crețu Marian Gabriel: Nu știu de unde dar …(neilnteligibil)…

Tănăsescu Radu Laurențiu: Știi cine ne-a făcut, nu?

Crețu Marian Gabriel: Da.

Tănăsescu Radu Laurențiu: Ei, Coldea …e cu francezii.

Crețu Marian Gabriel: Vrei să vorbesc eu cu el?

Tănăsescu Radu Laurențiu vorbește șoptit: E prieten cu Cătălin, dar ăla n-are prieteni. Ăla n-are prieteni, știi cum e”.

Cine a „băgat strâmbe” la Grindeanu

Unul dintre inculpați, Lăscuț Cătălin vorbește despre ”strâmbele” băgate de direct la ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Lăscuț Cătălin: …el ne-a băgat strâmbele la Grindeanu, că Grindeanu altfel n-avea nici o treabă cu noi…

Hardan Saadeh: El nici nu cunoaște pă noi.

Lăscuț Cătălin: Da’ el fiind din grupare cu Dincu, cu Grindeanu, cu Codruța, cu aia …gruparea veche…na ..a ascultat dă el…pân’ la urmă Grindeanu a încercat să rezolve ș-așa, ș-așa, nici să ne supere pă noi.

Cei implicați în aceste discuții au negat orice implicare

Astfel, generalul SRI în rezervă, Dumitru Cocoru, asociat cu generalul Florian Coldea, în două firme de consultanță, Strategic Sys SRL şi Strategic Assets SRL, a negat orice contract sau colaborare cu grupul de firme Lagardere, potrivit G4Media.

De asemenea, și grupul de firme Lagardere a precizat că nu există și nu a existat nicio colaborare cu firmele unde Florian Coldea ar fi asociat.

Lagardère Travel Retail este un lider global in industria de retail destinat calatorilor (Travel Retail) și deține peste 4850 de magazine specializate în Travel Retail, Duty-Free & Fashion si Foodservice in aeroporturi și gari feroviare.