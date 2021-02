Final pentru pandemie! Interpelat duminică seara când putem spera că vom scăpa în sfârșit de pandemie, Raed Arafat a făcut un prognostic lucid. Anul acesta este exclus, abia în 2022 vom putea spera în mod justificat că vom reveni la normal.

“Minimum mai avem anul ăsta şi poate anul viitor”

“Minimum mai avem anul ăsta şi poate anul viitor, pentru că nu toate ţările au acces la vaccin. Faptul că noi vom avea o viaţă mai uşoară… Este un aspect care ne dă speranţă. Pe plan mondial, până nu avem vaccinul administrat la 60% din populaţia de pe mapamond, boala va continua că aibă impactul ei”.

Oficialul a precizat că anul ăsta nu ne vom putea bucura cu adevărat că pandemia se va sfârși. Singura șansă este să ne obișnuim cu ea. “Sperăm să învăţăm să trăim cu asta. Poate spre sfârşitul anului să fie mai uşor”.

Săptămâna trecută, șeful DSU a declarat că țara noastră stă bine la capitolul vaccinare, față de alte țări europene. Medicul de origine palestiniană s-a declarat mulțumit de modul cum decurge campania de vaccinare în România.

România stă bine la capitolul vaccinare: 30.000 de oameni zilnic

“Noi avem deja 2% vaccinaţi. Dacă vedeţi harta Europei cu 2% vaccinaţi sunt încă două-trei ţări care au atins această cifră. Sunt ţări care sunt mult sub noi. Sunt ţări care sunt sub 1%, aşa că România totuşi este în rândul ţărilor care au fost mai active în acest sens. (…) Am ajuns pe zi să vaccinăm peste 30.000 de oameni. Toate ţările au probleme. (…) Echipa de vaccinare şi-a făcut treaba, din punctul meu de vedere”, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, la Antena 3.

România a primit, sâmbătă, cea de-a doua tranşă de vaccinuri Moderna, conținând 21.600 de doze. Prima tranșă de vaccin Moderna a ajuns în România pe 12 ianuarie: 14.000 de doze. Moderna este cel de-al doilea vaccin COVID-19 autorizat de Agenția Europeană a Medicamentului, după vaccinul Pfizer/BioNTech. Potrivit datelor INSP, număul total de doze de vaccinuri Pfizer BioNTech administrate este de 672.396. Din acest total, 101.305 persoane au vaccinate cu ambele doze.