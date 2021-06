Laura Olariu, soția lui Moise Boxi Olariu a vorbit despre presupusul divorț al nașilor săi, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Ea a avut o intervenție telefonică în emisiunea lui Cristi Brancu și a povestit despre ultima întâlnire pe care a avut-o cu aceștia. S-a întâmplat cu prilejul petrecerii aniversare a acestora.

„Ne-am văzut pe 4 seara, am ieșit finii și nașii, a fost și Andreea Tonciu, a fost super bine. Apoi am fost invitați de nași la gratar, la ei acasă la Snagov. Ne-am dus cu barca. A fost totul perfect. S-a discutat am decis să vină copiii în Germania și să mergem pe Coasta de Azur. A venit și Sara. Nu s-a simțit nici o tensiune, s-au pupat, Ana a stat în brațe la nașu’. O zi normală așa cum am văzut tot timpul la ei”, a povestit Laura Olariu.

Fina nu dă credit zvonurilor despre divorț

În acest context ea a precizat că a vorbit despre presupusul divorț cu nașa sa, Anamaria Prodan, iar aceasta a asigurat-o că totul este în regulă.

„Cu Ana am vorbit scurt, mi-a apus că totul este OK, să nu îmi fac griji. Eu pe Laur nu îl sun, am un respect aparte. În situațiile astea nici nu aș îndrăzni să sun, toată lumea îl deranjează. Mi-a spus că o deranjează ce a apărut în presă, dar se rezolvă”, a mai povestit Laura Olariu.

Ea crede că cei doi, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu se vor despărți vreodată și că-și vor petrece viața împreună până la sfârșitul zilelor.

„Eu nu îi văd niciodată despărțiți, sunt și vor rămâne împreună până la sfârșitul vieții. Ei sunt făcuți unul pentru altul”, a mai spus aceasta.

Laurențiu Reghecampf a vorbit primul despre divorț

Scandalul legat de presupusul divorț al cuplului Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a izbucnit la finalul săptămânii trecute. Antrenorul a declarat pentru presă că va divorța, dar că acest lucru îi privește doar pe el și pe familia sa.

„Da, e adevărat, divorţăm! Este singurul comentariu pe care îl am de făcut. Vă rog să înţelegeţi că este vorba de viaţa noastră privată, de copiii noştri şi vă rog să ne respectaţi decizia. Vă mulţumesc”, a afirmat Laurenţiu Reghecampf joi, 17 iunie 2021, pentru publicația fanatik.ro.

Ulterior, Anamaria Prodan a dezmințit afirmațiile spunând că este doar o glumă. De atunci, aproape în fiecare zi, ea sau apropiați de-ai săi au avut intervenții publice, în presă sau pe rețelele de socializare, în care au susținut că nu este vorba despre nici un divorț.