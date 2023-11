Filmul „Napoleon” a încasat 78 milioane dolari la nivel global, dar este „certat” cu istoria, spun criticii

Cel mai nou film despre Napoleon Bonaparte al lui Ridley Scott stârnește controverse. Regizorul le-a spus criticilor și istoricilor ce i-au demontat filmul pentru că este plin de erori: „Cumpărați-vă o viață. Am făcut o mulțime de filme istorice”, adăugând că nimeni nu este cunoscut cât de sigură este informația dintr-un reportaj vechi de 100-200 ani. Regizorul mai spune că își asumă libertatea de dragul divertismentului. Regizorul de origine scoțiană, în vârstă de 85 ani, a produs mai multe filme de inspirație istorică, precum „Exodus: Gods and Kings”, „Gladiator”, „Kingdom of Heaven”, „Robin Hood”, „1492: Conquest of Paradise”, „The Duelists” și „Black Hawk Down”.

Producătorul, dar și actorul din rolul principal, Joaquin Phoenix, care îl interpretează pe generalul și împăratul francez Napoleon I Bonaparte, au reamintit că filmul nu este un documentar. Majoritatea producțiilor sale conțin anacronisme și inexactități istorice, spun istoricii, implementate pentru a spori dramatismul și a oferi divertisment.

De exemplu, împăratul roman Commodus, care era împătimit după luptele dintre gladiatori, nu a fost ucis de un general ajuns gladiator, iar Balian de Ibelin nu a avut nicio idilă cu Sibila, regina Regatului Ierusalimului. Ce anacronisme conține filmul „Napoleon”, care în prezent are nota 6,7 pe IMDb?

Filmul Napoleon. Bătăliile nu reproduc tacticile napoleoniene cu exactitate

Napoleon nu a participat la procesul de execuție a fostei regine franceze Maria Antoaneta, ucisă prin ghilotinare în 1793. La asediul portului Toulon din același an, Napoleon a fost într-adevăr într-un pericol, fiind înjunghiat de baioneta unui soldat britanic, dar calul său nu a fost omorât de o ghiulea în bătălia respectivă, ci la Arcole, pe durata campaniei italiene din 1796.

Unul dintre cele mai spectaculoase și criticate secvențe din film este cea în care Napoleon ordonă unităților de artilerie să tragă în piramidele egiptene de la Giza pentru a intimida armatele de otomani și mameluci. Nu s-a întâmplat niciodată, la fel ca mitul distrugerii nasului Sfinxului la comanda lui Napoleon. În realitatea istorică, Napoleon a dus bătălii grele împotriva mamelucilor și a încercat cu greu să se pună bine cu populația orașelor Alexandria și Cairo, aflate sub ocupația franceză, susținând că este un apărător al religiei islamice.

Napoleon n-a părăsit Egiptul la aflarea veștii că soția sa Josephine are un amant pe nume Hippolyte Charles. A abandonat campania din cauza veștilor privind situația politică fragilă din Franța și pentru că nu a reușit să încheie cu succes campania egipteană din anii 1798-1801, soldată cu înfrângeri și revolte ale populației civile din Cairo care s-au încheiat cu masacre. N-a reușit să perturbe rutele comerciale către India și să stabilească dominația franceză în Egipt, prin urmare, s-a decis să plece în secret fără a le comunica soldaților. După câteva luni, a sosit în Franța pentru a prelua puterea de la Directorat.

Napoleon și Ducele de Wellington nu s-au întâlnit niciodată

În bătălia de la Austerlitz din 1805, nu a fost un lac uriaș de gheață în care s-au înecat soldații ruși și austrieci, ci o serie de iazuri mici în care puțin soldați s-au înecat. Napoleon nu deținea controlul asupra unui teren înalt și nu a tras cu artileria în trupele austro-ruse, ci a trimis infanteria să le atace frontal.

Napoleon Bonaparte nu a înaintat niciodată călare într-o bătălie. Dar este înfățișat în film, inclusiv în bătălia de la Waterloo din 1815, gata să se sacrifice alături de infanteriștii și călăreții din marea sa armată franceză. În realitate, Napoleon staționa în spatele bătăliilor într-un cort pentru a le supraveghea și rar a fost în pericol. Napoleon era chiar teribil la călărie și prefera să se deplaseze cu cai mici.

Un alt detaliu din film, evidențiat de istorici, este întâlnirea de la final dintre Napoleon Bonaparte și Arthur Wellesley, ducele de Wellington, la Plymouth. după bătălia de la Waterloo. Întâlnirea dintre cei doi nu s-a petrecut niciodată. Napoleon a fost transferat cu corabia HMS Northumberland spre insula Sfânta Elena, unde a fost exilat pentru tot restul vieții, fără să se întâlnească vreodată cu învingătorul bătăliei de la Waterloo.

Relația cu Josephine, dramatizată

Napoleon nu și-a pălmuit niciodată soția pe durata divorțului din 1810. Istoricii cred că Napoleon o iubea foarte mult pe Josephine în ciuda faptului că ea l-a înșelat cu un amant Hippolyte Charles și nu i-a putut oferi un urmaș la tron. De altfel, și Napoleon a înșelat-o cu numeroase femei: Désirée Clary, Alexandrine-Caroline Branchu, Eléonore Denuelle de La Plaigne, Adèle Duchâtel, Pauline Fourès, Marguerite Georges, Giuseppina Grassini, Françoise-Marie LeRoy, Élisabeth de Vaudey și Marie Walewska. A avut mai mulți copii nelegitimi.

De asemenea, secvențele de sex cu Napoleon care se deplasează sub masă pentru a-i face sex oral Josephinei nu are nicio bază istorică reală, fiind în întregime imaginată de regizorul filmului, la fel și scena în care Letizia îl determină pe Napoleon să se culce cu o tânără pentru a afla dacă este el sau Josephine era cauza infertilității. Este adevărat că familia lui Napoleon a avut resentimente față de Josephine, doriind să o elimine din statutul ei de împărăteasă.

Iar dacă în film, Joaquin Phoenix (49 ani) este cu 14 ani mai în vârstă decât actrița Vanessa Kirby (35 ani), în realitatea istorică, Napoleon era cu șase ani mai tânăr decât Josephine. Filmul redă imaturitatea și naivitatea lui Napoleon în relațiile sale romantice, potrivit Screen Rant.

Napoleon nu a fost un proto-Hitler

„Îl compar pe Napoleon cu Alexandru cel Mare, Adolf Hitler și Stalin”, a susținut Scott într-un interviu publicitar. Și filmul său confirmă într-o anumită măsură această caracterizare a lui Napoleon ca dictator. La finalul filmului este afișată o listă de bătălii. Între 1793 și 1815. Napoleon a cauzat uciderea a trei milioane de oameni.

Dar Pierre Branda îl contrazice pe regizor: „Hitler și Stalin nu au construit nimic și au provocat doar distrugere”. Directorul Academic al Fundației Napoléon, Pierre Branda mai spune că Napoleon a construit multe lucruri care încă există:

Codul Civil Napoleonian;

redarea identității naționale pentru Italia și Germania;

legea căsătoriei;

drepturile la proprietate;

arhitectura juridică europeană;

El mai spune că filmul lui Scott dă impresia că Napoleon a fost singurul responsabil pentru războaiele sângeroase. În realitate, el a moștenit multe dintre aceste campanii de la Republica Franceză și a lansat doar două războaie de agresiune. Restul conflictelor au fost cauzate de coalițiile care s-au opus revoluției franceze ce răsturna vechea ordine europeană, potrivit Telegraph.