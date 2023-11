Val de recenzii negative din Franța pentru filmul „Napoleon”. Regizorul Ridley Scott, vorbe grele

Cotidianul Le Figaro a scris că filmul „Napoleon” ar putea fi ușor redenumit în „Barbie and Ken Under the Empire”, făcând referire la trendul „Barbenheimer” din vara trecută.

Patrice Guennifley, biograful împăratului francez de origine corsicană, a scris pentru revista Le Point că Ridley Scott a rescris istoria și a lansat un film „foarte antifrancez și foarte probritanic”.

„Francezii nici măcar pe ei înșiși nu se plac”, a spus Scott pentru BBC când i s-au prezentat recenziile negative care vin din Franța. „Publicului căruia i-am arătat-o la Paris i-a plăcut pelicula”, a spus regizorul care a organizat premiera filmului în capitala Franței.

Filmul „Napoleon” nu are acuratețe istorică, spun criticii

„Napoleon” a avut premiera mondială la Paris. Criticul de film Peter Debruge a considerat filmul „supraevaluat” în recenzia sa , adăugând: „În timp ce dinamica dintre stoicul Joaquin Phoenix și mocnita Vanessa Kirby provoacă intrigă, relația ciudată a împăratului francez cu Josephine distrage atenția de la specialitatea regizorului: filmări epice de război”.

Ridley Scott a lansat de-a lungul carierei sale filme de război, cu secvențe spectaculoase ce reproduc bătălia dintre legiunile romane conduse de Maximus și populația germanică marcomanii în „Gladiator” (premiat cu Oscar), „Kingdom of Heaven” care reconstituie în detaliu asediul Ierusalimului de către Saladin sau „Exodus: Gods and Kings” cu urgiile biblice și „despărțirea Mării Roșii” dintr-o viziune realistă și naturală, fără ca divinitatea să aibă un rol major.

Regizorul a avut o reacție disprețuitoare față de un istoric care a semnalat inexactități istorice în trailerul filmului. Istoricul Dan Snow spune că „Napoleon nu a tras cu tunul în piramide”, iar Marie Antoinette era „tunsă la momentul ghilotinării, în vreme ce Napoleon nu fusese prezent la execuția fostei regine a Franței”.

Imagine de la premiera filmului „Napoleon” în Spania – Sursa Foto: Napoleon, Facebook

Ridley Scott vrea „entertainment”, nu „lecție de istorie”

Când i s-a cerut să răspundă la inexactități istorice, Scott i-a dat un răspuns direct criticului Dan Snow la The New Yorker : „Get a life (Cumpără-ți o viață). Am făcut o mulțime de filme istorice”, a adăugat recent Scott la revista Total Film despre acuratețea istorică a filmului.

„Îmi dau seama că citesc un raport despre raportul altcuiva la 100 de ani de la eveniment. Așa că mă întreb: „Cât de mult se romanțează și elaborează? Cât de precis este? Mă amuză întotdeauna când un critic îmi spune: „Asta nu s-a întâmplat în Ierusalim [asediul lui Saladin s-a desfășurat în 1187]”. Eu îl întreb: „Ai fost acolo?”.

Joaquin Phoenix a vorbit anterior despre acuratețea istorică a filmului când a transmis revistei Empire: „Dacă vrei să-l înțelegi cu adevărat pe Napoleon, atunci probabil că ar trebui să studiezi și să citești singur. Pentru că dacă vezi acest film, este această experiență spusă prin ochii lui Ridley”. Apple și Sony lansează „Napoleon” în cinematografe pe 22 noiembrie, potrivit Variety.