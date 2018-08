EXPLOZIV! FILMUL tentativei de ASASINAT asupra lui Liviu Dragnea. Detaliile crează un nou CUTREMUR pe scena politică

Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a continuat dezvăluirile despre presupusa tentativă de asasinat asupra sa. Liderul PSD susține că cei patru indivizi care au încercat să îl asasineze l-au prins pe o străduță îngustă în zona 13 Septembrie.





De asemenea, Liviu Dragnea afirmă că și Irina Tănase, partenera sa de viață, este urmărită de aceeași oameni.

”Eu am aflat de la mine. Pot să vă spun, puțin mai pe larg câtebva detalii. La câteva zile după câștigara alegerilor am început să primesc amenințări prin tot felul de mijloace.

Aceste amenințări scrise au trecut ușor, ușor la amenințări direct cu moartea. Cred că erau conturi false. Îmi veneau mesaje pe tot ce aveam, după care au început să devină descriptivă și mi se spunea cum voi muri eu, ce le vor face celor din familia.

În partea a doua a lunii martie această presiune a început să crească și am început să simt că sunt urmărit. De fiecare dată când ieșeam în spațiul public vedeam că sunt filat, că am o mașină în spatele meu. Cu timpul am început să observ indivizi care mă priveau cu insistență,

În prima parte a lunii aprilie au devenit din ce în ce mai ostentativi, făceau gesturi prin care arătau că mă doresc mort, cu mâna la gât.

În câteva situații i-am atras atenția Irinei și atunci mi-a spus că și ea a observat să este urmărită atunci când merge în oraș, când iese la cumpărături. Eu am refuzat să cred că se poate merge mai departe, eram în plin război politic cu Iohannis, cu statul paralel.

Într-o seară în aprilie, lucrurile au mers mai departe decât mă așteptam. Eram într-un spațiu public, erau patru indivizi, cu haine închise la culoare. Eram într-un restaurant, s-au oprit la câțiva metri de mine, unul a făcut tot un semn de genul ăsta. Unul dintre ei a răspuns la telefon, a închis telefonul și au plecat de acolo.

La câteva zile după asta, eram în zona 13 Septembrie, pe o străduță destul de îngustă. O mașină în față, o mașină în spate și ei încercau să deschisă ușa la mașină. Am reușit să scap, să îi pierd pe drum. ”, a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

