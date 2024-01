O vedetă de filme pentru adulți, găsită moartă după ce dezvăluise abuzurile din industrie

Vedeta de filme pentru adulți, cunoscută ca Thaina Fields, a fost descoperită în casa ei din Trujillo, Peru, pe 6 ianuarie. Poliția nu a dezvăluit încă cauza morții tinerei în vârstă de 24 de ani.

Vedeta de filme pentru adulți dezvăluise că a fost abuzată sexual

Acum opt luni, Thaina, pe numele său real Abigail, a dezvăluit că a fost victima unui abuz sexual „extrem de puternic” în momentul în care și-a început cariera în industria filmelor pentru adulți.

„Am fost hărțuită sexual și abuzată după ce am început să creez conținut pentru adulți. Este foarte puternic.

La început am spus că nu pot să-i dau în judecată și mulți credeau că, angajându-mă, pot face ce doresc cu mine, dar apoi m-am întors acasă, am făcut o baie și am plâns”.

Tânăra de 24 de ani a mai spus că aceea nu a fost prima oară când a fost abuzată.

„Este foarte dificil să fii o femeie și să creezi conținut pentru adulți atunci când societatea este literalmente într-un haos”.

A murit la câteva ore după ce postase un clip pe rețelele sociale

Thania devenise renumită pentru interpretările sale erotice în filmele pentru adulți realizate de compania de producție Milky Peru.

Tragedia s-a petrecut la doar câteva ore după ce ea postase un videoclip pe platformele sociale. În înregistrare, vedeta din filme pentru adulți putea fi observată în picioare lângă un brad de Crăciun, adresându-se camerei într-o rochie neagră mulată.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Thini Fields (@thini_fields)

Mai multe mesaje au fost postate după moartea vedetei din filme pentru adulți

Milky Peru a postat un omagiu vedetei, afirmând: „Nu putem să credem asta, refuzăm să fim fără tine, ne-am dori să te vedem încă o dată, „Chinis” meu.

Sperăm că cineva ne va trezi din acest coșmar, vei fi mereu în inimile noastre. Mulțumim că ne-ai permis să facem parte din viața ta. Te iubim, „Chinis” meu”.

Creator de conținut și prietena apropiată Alejandra Sweet a spus: „Thaina, frumoasă, de unde ești acum, strălucești ca o stea și sunt sigură de asta, nu pot să spun mai mult.

Doar speram că vei răspunde la ultimul meu mesaj. Un sărut către cer”, potrivit The Sun.