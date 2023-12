Cât costă bradul de Crăciun în 2023. Perioada în care îl poți cumpăra la un preț mai bun

Bradul de Crăciun este nelipsit din casele românilor. Ei încep să fie scoși la vânzare încă de la jumătatea lunii noiembrie, iar în pepiniere se găsește o gamă variată de sortimente sau mărimi. Poți achiziționa pomul la un preț bun dacă îl cumperi într-o anumită perioadă.

Cât costă bradul de Crăciun în 2023

Multe persoane au început deja să facă cumpărăturile pentru Crăciun însă bradul este lăsat deseori pe ultima sută de metri. Ei au început să fie comercializați încă de la jumătatea lunii noiembrie. Prețul lor diferă de la un oraș la altul, dar și în funcție de mărime.

Pentru cei care își doresc ca bradul de Crăciun să fie în ghiveci, trebuie să scoată din buzunare peste 100 de lei. Pomii tăiați sunt mai ieftini, prețul pentru unul de aproximativ doi metri fiind de 70 de lei.

Prețurile variază și în funcție de brad. Cei artificiali sunt mai ieftini decât cei naturali. Un brad natural înalt de 4-4,5 metri se vinde și cu 1.999 lei, în timp ce unul de 5-6 metri ajunge să coste 4.999 lei. Cei artificiali pot fi achiziționați mai ieftin cu câteva sute de lei.

Cumpără bradul cât mai curând

Bradul de Crăciun este nelipsit din casele românilor. Din acest motiv, cu cât ne apropiem de sărbătorile de iarnă, vânzătorii cresc prețurile. Cumpărătorii sunt sfătuiți să achiziționeze pomul la începutul lunii decembrie, pentru a plăti un preț mai accesibil.

Prețurile vor crește cu câteva sute de lei cu cât ne apropiem de Crăciun. Un brad pe care acum îl găsim la aproximativ 70 de lei, după 15 decembrie va ajunge să coste peste 90 de lei, potrivit observatornews.ro.

În piețe, comercianții cresc și mai mult prețul pentru bradul de Crăciun. Chiar dacă riscă să rămână cu o parte din marfă nevândută, ei spun că sunt mulțumiți de veniturile pe care le au în perioada sărbătorilor de iarnă.

Bradul de Crăciun natural sau artificial?

Politicile ecologice au provocat o întreagă dispută în ceea ce privește bradul. Majoritatea celor artificiali sunt din plastic, un material dăunător mediului, dificil de reciclat și care nu este biodegradabil.

Bradul artificial are și unele avantaje. Nu își pierde acele, poate fi depozitat cu ușurință și este reutilizabil de la an la an. Studiile au arătat că, pentru a avea un impact asupra mediului la fel ca unul natural, un pom artificial trebuie păstrat și folosit cel puțin 10 ani.

Bradul de Crăciun natural pare să fie totuși cea mai bună alegere. El este complet biodegradabil sau poate fi transformat în altceva. Mai mult decât atât, acest proces nu contribuie la despădurire pentru că ei sunt plantați pe terenuri destinate exclusiv acestui scop.