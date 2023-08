Roxana Ciuhulescu a relatat că afecțiunea cu care se confruntă fiica ei a fost menținută sub control până în prezent. Dar din cauza lipsei de activitate fizică, situația s-a înrăutățit, punându-i sănătatea în pericol.

„Cu toate că nu s-a terminat încă acest an, fără doar și poate pot să trag o concluzie despre el: este cel mai încercat an din toată viața mea! Un an în care am trăit emoții și stări cât alții în zece sau cât alții în 100… În 2020, în vremea pandemiei, fiica mea, astăzi în vârsta de 15 ani, a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară.

Cu toate că am făcut toate eforturile pentru a putea scăpa de această problemă, Ana a purtat inclusiv un corset special 24 de ore din 24 și a făcut gimnastică medicală, fizioterapie și alte terapii, problema a continuat să se agraveze până am ajuns la diagnosticul de scolioză severă”, a scris prezentatoarea TV în urmă cu câteva zile.