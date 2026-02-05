Fiica lui Woody Allen, ajutată de Epstein să intre la o universitate din SUA

Jeffrey Epstein apare într-o serie de e-mailuri făcute publice recent de Departamentul de Justiție al Statelor Unite, documente care indică faptul că acesta a facilitat o legătură între cineastul Woody Allen, partenera sa Soon-Yi Previn și conducerea Bard College, în contextul procesului de admitere la facultate al fiicei lor, Bechet Allen. Informațiile au fost relatate de The New York Times, pe baza unor documente oficiale.

Potrivit corespondenței electronice, jeffrey epstein l-a pus în legătură pe cuplul Allen–Previn cu Leon Botstein, președintele Bard College, o cunoștință mai veche a lui Epstein.

Schimbul de mesaje arată că Botstein a acceptat să ajute familia, inclusiv prin organizarea unei vizite la campus.

Bechet Allen a fost ulterior admisă la Bard College și a absolvit instituția în luna mai 2021, conform informațiilor publice disponibile pe profilul său de LinkedIn.

Un e-mail datat 11 ianuarie 2017, transmis din contul lui Woody Allen, dar care pare redactat de Soon-Yi Previn, conține un mesaj de mulțumire adresat lui jeffrey epstein.

„Nu pot să-ți mulțumesc îndeajuns pentru că ai ajutat-o pe Bechet să intre la Bard”, se arată în mesaj.

În același e-mail se precizează că Bechet Allen nu era informată despre demersurile făcute de familie în sprijinul cererii sale de admitere.

„Cred că este mai bine ca Bechet să se străduiască și să nu știe dinainte că a fost acceptată, astfel încât, atunci când va intra la Bard, să fi muncit din greu și să-și dorească cu adevărat să meargă acolo”, se mai menționează în mesaj.

„Vă mulțumim că ne-ați ajutat”.

Reprezentanții Bard College au transmis că admiterea lui Bechet Allen nu a fost influențată de intervenția lui jeffrey epstein.

Un purtător de cuvânt al instituției a declarat că Epstein era „un mincinos în serie care, aparent, își asuma meritul pentru răsăritul soarelui în fiecare zi”.

Într-o declarație oficială se precizează că „solicitanta menționată în e-mailuri a fost acceptată pe baza propriilor calificări pentru admitere”.

Totodată, Bard College admite aproximativ 40% dintre candidați, iar conducerea instituției gestionează anual numeroase solicitări de informații din partea familiilor interesate de procesul de admitere.

E-mailurile fac parte dintr-un set de aproximativ trei milioane de pagini de documente colectate de Departamentul de Justiție al SUA în cadrul unei anchete desfășurate pe parcursul mai multor ani asupra lui jeffrey epstein, care a murit în detenție în 2019.

Documentele, făcute publice la sfârșitul lunii trecute, oferă detalii despre relațiile acestuia cu persoane influente din mediul academic, politic și cultural.

Potrivit relatărilor anterioare, Epstein a cultivat relații cu mai mulți lideri universitari și academicieni, implicându-se în diverse inițiative legate de învățământul superior.