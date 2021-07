Ioana Turcescu a început să se pregătească pentru admitere de la finalul clasei a 10-a, proces lung și laborios. Însă a reușit, în prezent fiind studentă la o reputată universitate. Primul pas către America a fost susținerea Bacalaureatului american, „care e diferit de a-l nostru. Am luat foarte bine la engleză, punctul meu forte. A fost foarte multă pregătire, meditații, teste online. Am avut un scor foarte bun la Bacul american”, însă asta nu îți garantează un loc în facultate.

A aplicat la 20 de facultăți. „M-au acceptat 10, am intrat la cele mai multe facultăți din generația mea. Am ales facultatea la care merg acum pentru ajutorul financiar foarte bun. Am primit bursă de merit”, povestește Ioana.

Studiază comunicare la Villanova, dar intenționează să își ia o a doua specializare în filosofie. „Sunt foarte exotică pentru americani. Te consideră intimidant”, recunoaște tânăra, care amintește câteva dintre lecțiile cele mai intense trăite dincolo de Ocean. De exemplu, „80% din ce învăț la facultate îi folosește. Învăț din fiecare parte a vieții. Toate se interconectează”.

Însă, în ciuda diferențelor culturale enorme, admiră la americani că învață de mici să-și exprime nevoile. „Pentru ei nu există nu”. Rezonează bine cu the American way, căci îi place să descopere singură. Nu îi place însă că religia a devenit acolo foarte asociată cu politica.

Sursa foto: Facebook