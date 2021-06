Maria Iordănescu: „Am simțit bucurie”

Maria Iordănescu a declarat că va simți aceleași emoții pe care le-a simțit și tatăl său. Ea a mai subliniat că este foarte mulțumită de șansa care i s-a oferit. „Emoţiile cele mai mari tata le avea la loviturile de la 11 m. Aceeaşi emoţie, adevărat nu cu aceeaşi intensitate pe care o simţea tata, am trăit-o şi eu. Am simţit bucurie că mi s-a oferit această şansă, dar şi o emoţie puternică pentru ce va urma. Pentru că ştirile trebuie să câştige întotdeauna. Fiecare pas pe care îl voi face, cu siguranţă, mă va ajuta să ajung mai aproape de public şi să am, în final, sentimentul lucrului bine făcut”, a spus Maria Iordănescu.

Tânăra a mai transmis că oportunitatea care i s-a oferit o motivează să învețe să lucreze în echipă. „Mai mult decât atât, propunerea Prima TV mă motivează pentru că nimic nu se poate face fără echipă. Eu am avut şansa să am un debut la pupitrul ştirilor Look Sport Plus şi să învăţ de la cei mai buni. Oamenii de la Cluj m-au aruncat în joc, ca titular, preţ de câteva luni, iar acum mă voi alătura echipei Prima TV de la Bucureşti, fapt care mă obligă să fiu un coechipier bun, un coleg pe care ceilalţi să se poată baza”, a mai subliniat Maria Iordănescu, conform gsp.ro.