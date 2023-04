Fiica Andreei Esca este dependentă și nu poate renunța la acest obicei. Care e marea plăcere nevinovată

Fiica Andreei Esca are un succes uriaș pe Instagram și este considerată un model pentru multe tinere. Recent, Alexia Eram a declarat că nu este perfectă și că se confruntă cu o mare dependență. Ea a mai spus că a încercat să renunțe la acest obicei, dar că nu a reușit.

Alexia Eram a mai spus că nu judecă persoanele care au operații estetice, dar că ea nu își dorește asta. Vedeta a declarat că singurul ei complex este înălțimea, dar că a învățat să se iubească așa cum este.

„Nu consider că am nevoie, sincer. Poate să facă oricine ce vrea, nu sunt la modul «intervenții chirurgicale – NU», cred că îți faci intervenții dacă ai nevoie și să fie cât de cât naturale. Probabil, dar m-aș face cu cinci centimetri mai înaltă, dacă s-ar putea! Aș vrea să am 1.65, când îmi pun tocuri să nu am chiar 1.80. Mario are 1.80, deci să fiu puțin mai mică decât el. Dar 1.66 – 1.67 ar fi fost suficient, să-mi lungesc puțin picioarele”, a spus fiica Andreei Esca.

Dependența cu care se confruntă fiica Andreei Esca

Alexia Eram a recunoscut și că se confruntă cu o mare dependență, cafeaua. „De cafeaua de dimineață. De obicei merg și beau aceeași cafea, din același loc, în fiecare zi. Nu îmi place să schimb lucrurile, asta e problema mea. Sau să fiu într-un loc unde nu sunt atât de confortabilă. Știu că nu este bine, e mai sănătos să schimbi lucrurile, dar mă duc la același om la păr, la aceeași fată să mă machieze, în același loc să beau cafea”, a spus tânăra.

În prezent, ea câștigă bani din Instagram, postând filmări și poze cu activitățile și plăcerile ei. Cu toate astea, fiica Andreei Esca a declarat că și-ar fi dorit să fie profesoară sau organizatoare de evenimente.

„Profesoară sau ceva de organizat evenimente, asta aș face. Asta aș face și acum, organizare de evenimente”, a spus iubita lui Mario Fresh pentru Cancan.