Mario Fresh, părăsit de Alexia Eram de sărbători? A fost „extraordinar de liniștit” fără fiica Andreei Esca

Mario Fresh și Alexia Eram se iubesc de mai bine de șase ani, dar anul acesta au făcut sărbătorile separat. Fiica Andreei Esca și-a lăsat iubit acasă și a plecat să petreacă în New York.

Antonia a fost cea care le-a făcut cunoștință, mai ales după ce a aflat că Alexia Eram era o mare fană a lui Mario Fresh. După un an, cei doi au decis să își dea o șansă și să formeze un cuplu. Aceștia obișnuiau să stea mereu împreună, dar lucrurile s-au schimbat.

De sărbători, Mario Fresh a fost la Iași, iar Alexia Eram s-a distrat în New York. Iubita artistului nu a renunțat la vacanța ei din SUA, chiar dacă știa că acesta nu poate ajunge.

„Extraordinar de liniștit (n.r. cum a petrecut Crăciunul), cu familia la Iași. De Revelion voi avea concert la Codlea. Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a spus Mario Fresh.

Mario Fresh, despre planurile de viitor cu Alexia Eram

Chiar dacă se iubesc de ani de zile, Mario Fresh a declarat că nu are în plan să se căsătorească sau să facă copii cu Alexia Eram. El a mai spus că are alte priorități în 2023. „Nu ne gândim, facem investiții momentan. Facem investiții pentru viitor”, a spus Mario Fresh. „Pentru anul viitor vreau să fac multă muzică, cum am dat pe 2022 la fel vreau să dau la fel pe 2023. Pe plan personal vreau să fiu sănătos, că restul merg”, a mai spus Mario Fresh pentru Spynews.ro.

La rândul său, Alexia Eram a declarat că este mult prea tânără pentru nuntă și copii. Fiica Andreei Esca preferă să se axeze pe carieră și să se distreze.

„Am 22 de ani, nu știu de ce sunt întrebată. Dar, evident că sunt foarte multe titluri care mă afectează, dar până la urmă acesta este jobul, așa că nu trebuie să bagi în seamă și cam atât. Am 22 de ani, repet. Evident că fiecare face ce vrea, puteți să vă căsătoriți la 22 de ani și să faceți copii, dar eu simt că mai vreau să copilăresc. Evident că Mario gândește la fel, că dacă am avea alte percepții nu am mai fi împreună”, a spus Alexia Eram.