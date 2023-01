Ilinca Vandici, sărbători de coșmar. Vacanța nu a decurs așa cum a visat vedeta

Ilinca Vandici a plecat în vacanță în Cancun înainte de trecerea în Noul An, dar s-a confruntat cu un coșmar. Prezentatoarea de la „Bravo ai stil” a visat să aibă parte de clipe inedite cu soțul și băiețelul ei, dar lucrurile s-au schimbat.

Probleme au început când a ajuns în Cancun. În decembrie, precipitațiile sunt abudente în această destinație turistică, iar Ilinca Vandici a reușit cu greu să iasă din hotel. Mai mult, ea nu a putut să facă placă și să viziteze cu familia.

„Primele poze după 3 zile de stat în cameră… Încă plouă… Realitatea e că am stat în costum de baie doar 5 minute după care am pus repede prosoapele pe noi cât să ne bucurăm puțin măcar de peisaj și de aerosoli, că de vreme bună nu avem șanse…încă! Nu am știut că în Mexic în această perioadă sunt mai multe șanse de ploaie decât de vreme bună! Peste tot unde am căutat și întrebat recenziile erau foarte bune.

Noi ca noi, ca suntem adulți, trecem peste dezamăgiri mai ușor, dar copilul… Îl roagă în fiecare zi pe Dumnezeu să ne dea soare ca să poată sta la plajă… Deci, până acum din păcate, nu am vești bune, dar sper totuși ca după atâta drum și atâta nevoie de această vacanță, într-un final va ieși soarele!”, a scris Ilinca Vandici pe Instagram.

Alte vedete care au plecat în vacanță de sărbători

Nu doar Ilinca Vandici a plecat departe de casă, ci și Dani Oțil cu soția lui. Cu toate astea, prezentatorul a avut parte de vreme mai bună. Nici Lora nu a dorit să rămână în România de Revelion.

„Revelionul o să fie o noapte interesantă, că am mai multe locații și mai multe cântări în locațiile alea, o să fie interesant să mă țină bateriile. Și apoi pe 5 ianuarie plec în Bali. Și cât stau? Trei luni, te-am pupat! (…) 31 mai! E o perioadă mai liberă în România cu concerte și cu anumite chestii, dar și acum îngraș porcul în ajun și mă duc frumos în Bali, că avem prieteni care ne așteaptă!”, a spus artista.