O româncă plecată în vacanță în Cancun, Mexic, a fost nevoită să se întoarcă acasă. Incidentul a avut loc imediat după aterizarea pe aeroportul din Cancun. Se afla acolo alături de soțul și copilul ei.

La aterizare a fost separată de aceștia și amenințată cu închisoarea. Autoritățile din aeroport au urcat-o într-un alt avion cu destinația Frankfurt.

Speriată, a acceptat să urce în avion fără mâncare de copii, fără chei de la casă sau biletul de întoarcere pentru București.

Este vorba despre Georgiana Năstase. Ea a povestit pe o rețea de socializare prin ce clipe de spaima a trecut și cât de greu i-a fost să se întoarcă cu cel mic înapoi acasă, fără să afle vești despre soțul ei rămas în Cancun.

O româncă ajunsă în Cancun, amenințată cu închisoarea

„Închisoarea nu este un loc pentru o mama cu copil”, „ești pe teritoriul nostru și autoritățile îți pot lua copilul în situația asta”, i-au spus agenții Georgianei.

Ea a povestit restul întâmplării pe pagina sa de Facebook. Detaliile sunt cutremurătoare.

„Doresc să fac publică întâmplarea prin care am trecut pe 30.01.2021. După un an greu pentru toți, la sfârșitul lui ianuarie aveam planificată o călătorie în familie către o destinație caldă, Cancun, Mexic.

Am pregătit plecarea destul de sceptici știind că în vreme de COVID orice se poate întâmpla. Am fost bucuroși când ne-am văzut în avion și deja cu zâmbetul pe buze și parcă uitasem și de oboseală celor 13-14 ore de călătorit când am coborât și ne îndreptăm către controlul pașapoartelor”, a povestit Georgiana pe Facebook.

Lucrurile au decurs normal în prima parte a excursiei.

„Am ajuns toți 5 la ghișeu (mămică + bebe, soț, mamă și soacră), iar după verificarea actelor, eu și mama mea am fost invitate să-l urmăm pe agentul de la vamă, fără mai multe detalii. Am ajuns într-o încăpere cu mai mulți români (unii de pe zborul nostru Lufthansa, alții de pe cel de Air France) unde ni s-a cerut să completăm o fișa cu datele noastre și scopul călătoriei.

Erau semne că nu avem voie cu telefoane mobile și ceilalți români ne-a spus că ni le vor confisca dacă le folosim.

Și de aici lucrurile au început să ia o întorsătură ciudată. Autoritățile locale nu vorbeau cu noi, singurele frânturi de informații pe care le-am avut au fost „avem o alertă pe numele vostru, sigur ați făcut voi ceva, nu știm ce, trebuie să vedeți cu consulatul român”.

În timpul acesta eu aveam copilul în brațe, obosit după atâta drum. Am cerut să-l schimb și această a fost singură dată când l-am văzut pe tatăl copilului. Pentru fix câteva secunde. Cât mi-a dat geanta cu scutece. Cred că tot atunci au luat și pașaportul copilului. La toaletă am mers însoțită pentru a schimbă bebelușul, iar atunci agentă care m-a însoțit mi-a spus că ne vor trimite înapoi”, a mai spus româncă ajunsă în Cancun.

A plecat înapoi spre România fără mâncare, bani sau bilet de avion

„Îmi era greu să cred. Și totuși nu primeam nicio informație. După un timp ne-am mutat și încuiat într-o altă încăpere. Un fel de sala de așteptare cu câteva saltele sprijinite de pereți și toalete într-un capăt.

Era în jurul orei 19 când au venit vreo 10 agenți vamali cu pașapoartele noastre și au început să ne scoată.

Noi am fost în ultimul grup, ni s-a cerut să-i urmăm fără alte explicații nici acum. Am întrebat unde mergem și nici nu-mi răspundeau. Am ajuns pe un culoar care ducea spre avion și atunci am înțeles că ne vor forță să urcăm în avion înapoi.

În momentul acela am cerut să vină și tatăl copilului pentru că eu nu aveam nici mâncarea pentru bebe. Nici chei de la casă, cum puteam să plec fără nimic. M-au amenințat de mai multe ori că dacă nu urc în avion voi ajunge la închisoare, că sunt obligată să plec.

Româncă întoarsă din drum la Cancun: „Îți puteam lua copilul”

Soțul meu nu mai putea luat bilet, nu putea ajunge la mine în niciun fel. Nici la telefon nu mă lăsau să termin conversația. Îl anunțam că suntem deportați sau riscăm să ajungem în închisoare.

M-au amenințat încă o dată „închisoarea nu este un loc pentru o mama cu copil” „ești pe teritoriul nostru și autoritățile îți pot lua copilul în situația asta”.