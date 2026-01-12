Fifor: Numai un naiv ar crede că subiectul atacului asupra lui Radu Marinescu este o teză de doctorat veche de 17 ani

Atacul la adresa ministrului Radu Marinescu a fost lansat într-un moment sensibil pentru sistemul judiciar, a scris deputatul PSD Mihai Fifor pe Facebook. În opinia sa, atacul nu are legătură cu teza de doctorat a ministrului, ci cu miza numirilor din fruntea marilor parchete.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat că numirile la conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General nu fac obiectul unor negocieri politice, iar procedura se desfășoară strict în conformitate cu legea.

„Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat public și fără echivoc că numirile la conducerea DNA, DIICOT și Parchetul General nu fac obiectul unor negocieri politice și că procedura se desfășoară strict în conformitate cu legea. Un profesionist cu peste 30 de ani de experiență în avocatură, șef de promoție, cu o carieră solidă și o reputație profesională și morală ireproșabilă, nu avea nevoie de ambiguități și nici de aranjamente de culise”, a arătat el.

Deputatul PSD susține că momentul declanșării atacului, exact odată cu lansarea procedurii și pe fondul poziției ferme a ministrului Justiției, ridică semne de întrebare. În viziunea sa, este greu de crezut că miza reală ar fi o teză de doctorat veche de 17 ani, care a trecut la vremea respectivă prin toate filtrele academice prevăzute de lege, ci mai degrabă rolul lui Radu Marinescu în semnarea numirilor și în monitorizarea aplicării procedurii legale.

„Miră pe cineva atacul declanșat exact în momentul lansării procedurii și în contextul poziționării ferme a ministrului? Coincidență sau sincronizare perfectă, strategică? Pentru că numai un naiv ar crede că subiectul atacului asupra lui Radu Marinescu este o teză de doctorat veche de 17 ani, trecută la data respectivă prin toate filtrele academice cerute de legea în vigoare, și nu cine semnează numirile și cine monitorizează și aplică procedura legală”, a mai continuat deputatul PSD.

Deputatul PSD afirmă că momentul ales, natura acuzațiilor și modul în care acestea au fost propagate indică o acțiune de presiune menită să compromită procesul înainte de desfășurarea sa efectivă.

„Momentul ales, tipul de acuzații și modul de propagare indică clar o acțiune de presiune construită pentru a compromite procesul înainte ca acesta să se deruleze efectiv. Nu sunt prezentate fapte noi, nu există constatări instituționale și nu este invocată nicio problemă reală de competență sau probitate, ci este reluat un material scos din arhivă, reinterpretat și amplificat mediatic într-un context strategic pentru sistemul judiciar”, mai spune deputatul.

Deputatul PSD Mihai Fifor susține că, atunci când o decizie nu poate fi influențată pe cale instituțională, se recurge la campanii de presă atent coordonate, un tipar pe care îl consideră deja cunoscut.

În acest context, el arată că PSD solicită respectarea strictă a legii și a procedurilor, fără ingerințe politice, acuzându-i pe cei care vorbesc în prezent despre o Justiție politizată că uită rapid mesajele și protestele din trecut în favoarea independenței sistemului judiciar.

„Când decizia nu poate fi influențată pe cale instituțională, se încearcă influențarea ei prin campanii de presă coordonate atent. Tiparul este cunoscut. În acest context, PSD cere ferm respectarea legii și a procedurilor, fără ingerințe politice. Chiar așa ușor au uitat cei care azi vor o Justiție capturată politic cum urlau în Piața Victoriei „Jos labele de pe Justiție”? Cam scurtă memorie aveți, dragi colegi...”, a încheiat deputatul.