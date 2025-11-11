Politica

Fifor îl acuză pe Bolojan de „ipocrizie politică”, în cazul veteranilor: Nu demult le-ați tăiat din pensii

Comentează știrea
Fifor îl acuză pe Bolojan de „ipocrizie politică”, în cazul veteranilor: Nu demult le-ați tăiat din pensiiMihai Fifor. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de ipocrizie, într-o postare vehementă publicată pe Facebook cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații. „Cât de ipocrit să fii, domnule Bolojan, ca de Ziua Veteranilor să vorbești despre respectul datorat celor care au apărat această țară, în timp ce nu demult le-ați tăiat din pensii?”, scrie a scris fostul ministru al Apărării pe pagina sa de Facebook, acuzând contrastul dintre declarațiile oficiale și deciziile politice.

Pensiile veteranilor au fost readuse în discuție

Fostul ministru al Apărării susține că premierul nu are legitimitatea morală să vorbească despre respect și recunoștință pentru militarii români, după măsurile care au afectat pensiile veteranilor.

El reamintește sacrificiile militarilor români, subliniind că aceștia nu au nevoie de discursuri, ci de „respect real, dreptate și recunoașterea faptelor lor”. Fifor amintește că România a pierdut 31 de militari în misiuni internaționale și are peste 200 de răniți, oameni care „au plătit cu sânge loialitatea față de drapel”.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Mihai Fifor, întrebări directe pentru Ilie Bolojan

În mesajul său, social-democratul lansează întrebări directe la adresa premierului: „I-ați întâlnit vreodată, domnule Bolojan? I-ați privit în ochi? Le-ați strâns vreodată mâna? Ați văzut suferința lor și a familiilor lor?”.

Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
Meseria plătită cu 3.000 de euro în România. Străinii se îngesuie
Meseria plătită cu 3.000 de euro în România. Străinii se îngesuie

Fostul Ministru al Apărării a mai precizat și că premierul ar fi „ratat această ocazie” și pune sub semnul întrebării autenticitatea mesajelor oficiale.

Ilie Bolojan, acuzat de „ipocrizie politică”

„Să le vorbești despre securitatea țării în timp ce le iei din venituri este o formă supremă de ipocrizie politică”, adaugă Fifor, susținând că siguranța României se bazează pe sacrificiul acestor oameni și nu pe declarații formale.

În final, fostul ministru transmite că respectul pentru veterani „nu se mimează”, ci se demonstrează prin fapte.

„Cinste lor, celor care au făcut din tricolor scut și datorie! România le datorează liniștea și libertatea de astăzi”, încheie Mihai Fifor.

 

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:52 - Cine îl înlocuiește pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. A antrenat doar în Liga 2
21:45 - Ciprian Ciucu: „Un oraș ordonat îi face pe oameni mai calmi, mai fericiți, mai buni”
21:37 - Cât au cheltuit senatorii și deputații pe deplasări în 2025. Cifrele oficiale
21:29 - Asigurarea ar putea deveni obligatorie pentru trotinetele electrice. Ce prevede un nou proiect de lege
21:20 - Carmen Uscatu acuză presiuni în conflictul cu Oana Gheorghiu: Situația actuală nu are precedent în România
21:08 - Meseria plătită cu 3.000 de euro în România. Străinii se îngesuie

HAI România!

Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă

Proiecte speciale