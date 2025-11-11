Fifor îl acuză pe Bolojan de „ipocrizie politică”, în cazul veteranilor: Nu demult le-ați tăiat din pensii

Mihai Fifor îl acuză pe premierul Ilie Bolojan de ipocrizie, într-o postare vehementă publicată pe Facebook cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații. „Cât de ipocrit să fii, domnule Bolojan, ca de Ziua Veteranilor să vorbești despre respectul datorat celor care au apărat această țară, în timp ce nu demult le-ați tăiat din pensii?”, scrie a scris fostul ministru al Apărării pe pagina sa de Facebook, acuzând contrastul dintre declarațiile oficiale și deciziile politice.

Fostul ministru al Apărării susține că premierul nu are legitimitatea morală să vorbească despre respect și recunoștință pentru militarii români, după măsurile care au afectat pensiile veteranilor.

El reamintește sacrificiile militarilor români, subliniind că aceștia nu au nevoie de discursuri, ci de „respect real, dreptate și recunoașterea faptelor lor”. Fifor amintește că România a pierdut 31 de militari în misiuni internaționale și are peste 200 de răniți, oameni care „au plătit cu sânge loialitatea față de drapel”.

În mesajul său, social-democratul lansează întrebări directe la adresa premierului: „I-ați întâlnit vreodată, domnule Bolojan? I-ați privit în ochi? Le-ați strâns vreodată mâna? Ați văzut suferința lor și a familiilor lor?”.

Fostul Ministru al Apărării a mai precizat și că premierul ar fi „ratat această ocazie” și pune sub semnul întrebării autenticitatea mesajelor oficiale.

„Să le vorbești despre securitatea țării în timp ce le iei din venituri este o formă supremă de ipocrizie politică”, adaugă Fifor, susținând că siguranța României se bazează pe sacrificiul acestor oameni și nu pe declarații formale.

În final, fostul ministru transmite că respectul pentru veterani „nu se mimează”, ci se demonstrează prin fapte.

„Cinste lor, celor care au făcut din tricolor scut și datorie! România le datorează liniștea și libertatea de astăzi”, încheie Mihai Fifor.