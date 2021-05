„Nu există un scenariu real care ne-ar permite să-l organizăm în urma măsurilor și restricțiilor pentru evenimente anunțate recent de către autorități pentru perioada următoare”, este motivul invocat de organizatori.

„Avem vești triste. Electric Castle nu va avea loc anul acesta. În urma măsurilor și restricțiilor pentru evenimente anunțate recent de către autorități pentru perioada următoare, nu există un scenariu real care ne-ar permite să organizăm EC8 în 2021. E nevoie de un an întreg de muncă pentru a planifica toate detaliile unui eveniment de o asemenea magnitudine. În plus, situația pandemiei fluctuează, iar acest lucru duce la reprogramarea sau anularea turneelor artiștilor în toată Europa”, au anunțat organziatorii într-un mesaj pe Facebook.

Biletele rămân valabile pentru 2022

Aceștia au precizat că „toate biletele achiziționate rămân valabile pentru noile date anunțate în 2022”. Mai mult există și posibilitatea returnării banilor, însă potrivit Renate Roca, PR Electric Castle, detaliile urmează să fie stabilite ulterior. „Autoritățile au spus vineri că există o limită de spectatori de 2.500 în iulie și e clar că nu putem organiza un eveniment cu atât de puține persoane.

O singură zi de eveniment însemna o medie de 40.000 de spectatori. Este clar că aceste măsuri vor mai fi discutate și vor fi adaptate. Asta va mai lua ceva timp, pe care nu-l avem, din păcate. Suntem pe o piață de evenimente foarte tulbure în Europa. Trupele și-au regândit evenimentele. Nu ne-am dorit să facem o ediție de compromis”, a completat Renate Roca. Electric Castle se desfășoară, din 2013 încoace, la Castelul Bánffy, din comuna Bonțida, județul Cluj.

Festivalul îmbină în lineup zone muzicale variate cum ar fi rock, reggae, hip hop, trap, muzică electronică sau indie cu tehnologia, cu arta alternativă, arta stradală și cultura.

Măsurile de relaxare din 15 mai 2021 au stârnit un val de nemulțumiri în rândul organizatorilor de spectacole.