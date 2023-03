Fermierii români vor primi mai mulți bani de la Comisia Europeană. Concluziile lui Marcel Ciolacu după întâlnirea cu Frans Timmermans

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a făcut o serie de precizări după întrevederea pe care a avut-o cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, reprezentantul Partidului Socialist European. Potrivit liderului social democrat român, în urma acestor discuții, s-a stabilit că fermierii români ale căror afaceri au avut de suferit din cauza crizei cerealelor ucrainene vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene.

Inițial, în urma negocierilor purtate de ministrul Agriculturii Petre Daea cu oficialii europeni, România a primit în jur de 10 milioane de euro, mai puțin decât Polonia sau Bulgaria, ca despăgubiri pentru fermierii afectați de criza cerealelor din agricultură.

„Fermierii români vor primi un nou ajutor financiar din partea Comisiei Europene, pe baza unei formule echitabile! Acesta este unul dintre rezultatele discuţiei pe care am avut-o astăzi cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans, a anunțat Marcel Ciolacu.

În acest context, el a spus că i-a mulțumit oficialului de la Comisia Europeană pentru susținerea acordată în demersurile de aderare la Spațiul Schengen. Ciolacu l-a asigurat pe Timmermans că PSD, la guvernare, va lua toate măsurile pentru a implementa reformele asumate prin PNRR, dar și pentru susținerea Moldovei și a Ucrainei.

„De asemenea, i-am mulțumit domnului Timmermans pentru sprijinul puternic al socialiștilor europeni în ceea ce privește aderarea României la Schengen și mă bucur să constat că această susținere rămâne la fel de fermă din partea familiei noastre europene. În plus, am transmis că PSD va asigura implementarea integrală a PNRR și va continua efortul pentru sprijinirea Ucrainei și Republicii Moldova. PSD și-a asumat responsabilitatea guvernării pentru a oferi stabilitatea de care are nevoie România”, a scris Marcel într-o postare pe Facebook.

Contextul vizitei lui Frans Timmermans la București

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se află vineri, 31 martie, la București unde are îndrevederi cu mai mulți politicieni români din coaliția de guvernare. La ora 13.00, el a avut programată o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis.

Oficialul european mai are programate întrevederi cu ministrul Mediului, Barna Tánczos, dar și cu ministrul Muncii, Marius Budăi, cel al Sănătății, Alexandru Rafila, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ministrul Familiei, Gabriela Firea, ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, și ministrul Agriculturii, Petre Daea.

De asemenea, Timmermans are programate întrevederi şi cu reprezentanţi ai societății civile pentru a discuta despre acțiunile de combatere a schimbărilor climatice în România și despre rolul pe care îl joacă Comisia Europeană în acest sens.

Vizita lui Frans Timmermans a venit în contextul propunerii legislative de dezincrimare a infracțiunii de abuz în serviciu, pentru prejudiciile mai mici dew 250.000 de lei, adoptată la Senat. Această inițiativă a provocat un adevărat scandal în spațiul public, fiind comparată cu controversata Ordonanță 13 din propusă de guvernul Grindeanu, în timpul lui Liviu Dragnea.