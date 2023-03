Ajutor pentru fermierii afectați de importurile de cereale din Ucraina. Petre Daea, mesaj categoric

Astfel, ajutorul total acordat de Uniunea Europeană pentru această categorie de fermieri este de zece milioane de euro.

Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii de la București, Petre Daea care a purtat o serie de discuții cu un înalt oficial al Uniunii Europene.

”Am susţinut la Consiliu, în discuţia cu comisarul european pe agricultură, că suma este mică pentru România. Este o sumă derizorie. Acesta ne-a explicat constrângerile pe care le are, justificând că decizia Comisiei a fost să acorde doar 56 de milioane de euro din rezerva totală de criză de 450 de milioane de euro. O sumă foarte mică pentru nevoile celor şase ţări, dar din care doar trei au primit. Ungaria, Cehia şi Slovacia nu au primit niciun cent. Deocamdată acestea sunt sumele”, a spus Daea.

Decizia nu este definitivă

Ministrul Agriculturii a mai anunțat că suma de zece milioane de euro a fost convenită cu oficialii Uniunii Europene, în cadrul unei ședințe care a avut loc, luni, la Bruxelles.

Deși s-a făcut referire la o sumă fixă, Daea a mai spus că această cifră nu este una definitivă, ea putând fi modificată pe parcursul discuțiilor care vor urma.

”Teoretic nu este bătută în cuie. Eu am transmis că nu suntem de acord şi am cerut această revizuire, iar comisarul a aprobat. Sper ca, începând de astăzi şi în zilele următoare, să se lucreze la analiza obiectivă. Decizia finală se va lua până pe 30 martie, dar indiferent de suma care va veni de la Comisie, statul membru are posibilitatea, prin fondurile proprii, să aloce pe acest mecanism de sprijin o sumă echivalentă cu cea primită. Deci, dacă primim zece milioane de euro mai putem da încă zece milioane de euro de la bugetul de stat”, a mai precizat Ministrul Agriculturi, citat de Agerpres.

România a devenit un importator de cereale

Potrivit Asociaţiei Clubul Fermierilor, România s-a transformat dintr-un exportator de cereale, într-un importator.

Astfel, în anul 2022, comparativ cu 2021, s-au înregistrat importuri de cereale mult mai mari din Ucraina, la prețuri mici. Statistica arată că s-au importat 1,02 milioane tone porumb, 640.000 tone grâu, 650.000 tone floarea soarelui şi 370.000 tone rapiţă.