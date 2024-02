Protestul fermierilor din Republica Moldova. Vama Leușeni-Albița a fost blocată

Fermierii din Republica Moldova au blocat din nou vama Leușeni-Albița. „Circulația vehiculelor este blocată, iar echipele comune IGPF, IP Hîncești și INSP sunt prezente pentru a menține ordinea publică și a restabili fluxul în trafic”, se arată într-un comunicat al Poliției de Frontieră.

Călătorii sunt îndemnați să opteze din timp pentru alternativele disponibile, cum ar fi: PTF Sculeni, PTF Costești sau PTF Leova-Bumbăta, pentru a evita eventualele neplăceri și întârzieri.

Ce solicită fermierii din Republica Moldova

Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari, a declarat că agricultorii au două revendicări de bază. Este vorba despre motorina din România și compensațiile la porumb și floarea-soarelui.

Fermierii moloveni şi-au început protestele încă la sfârşitul anului 2023. Aceştia cer impunerea unui moratoriu băncilor asupra aplicării de penalizări, înfiinţarea unei comisii speciale care să analizeze cazurile fermierilor care nu pot să-şi mai plătească datoriile şi alocarea a 50% din fondurile Agenţiei Naţionale de Plăţi pentru Agricultură pentru compensarea pierderilor pentru culturile de floarea-soarelui şi porumb în 2023.

Premierul Dorin Recean: Sectorul agricol înseamnă și alte domenii

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că problemele și revendicările agricultorilor urmează să fie discutate în ședința de Guvern de vineri, 16 februarie.

„Vreau să îndemn să avem respect pentru toți cetățenii. Evident, avem dreptul să protestăm. Dar să o facem așa încât să nu afectăm drepturile altora. Există angajamentul vicepremierului Vladimir Bolea (ministrul Agriculturii- n.r), a Guvernului în general și al meu personal, ca gradual să rezolvăm toate problemele.

Noi am aloca bani, noi am limitat și în 2022 practic nu au existat importuri de cereale. Noi am accelerat procedura de restituire a TVA-ului, noi alocăm bani suplimentari pentru subvenții și continuăm să identificăm resursele financiare ca să alocăm producătorilor de cereale. În același timp, trebuie să înțelegem că sectorul agricol înseamnă și alte domenii”, a declarat premierul Dorin Recean.