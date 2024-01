Republica Moldova și România, proiecte comune pentru modernizarea punctelor vamale

Ambasadorul României în Republica Moldova și Conducerea Serviciului Vamal de la Chișinău au trecut în revistă situația curentă de la posturile vamale situate pe frontiera moldo-română. În acest context, au fost stabilite o serie de acțiuni ce urmează a fi întreprinse în scopul identificării soluțiilor optime pentru provocărilor existente la moment.

Conducerea Serviciului Vamal a mulțumit Ambasadorul României în Republica Moldova pentru deschidere și conlucrare, inclusiv în cadrul proiectelor de reconstrucție și modernizare a posturilor/birourilor vamale din Republica Moldova și România.

La rândul său Excelența Sa, Cristian-Leon Turcanu, a menționat că România continua să susțină activ eforturile Republicii Moldova de aliniere la standardele europene și de preluare a celor mai bune practici în domeniul vamal, potrivit tvrmoldova.md.

Punctele de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România

-Rădăuți-Prut (BT) – Lipcani (BR) – rutier.

-Stânca (BT) – Costești (RS) – rutier.

-Sculeni (IS) – Sculeni (UN) – rutier.

-Albița (VS) – Leușeni (HN) – rutier.

-Oancea (GL) – Cahul (CH) – rutier.

-Galați (GL) – Giurgiulești (CH) – rutier.

-Iași (IS) – Ungheni (UN) – feroviar.

Birourile vamale, modernizate cu bani europeni

De altfel, birourile vamale de frontieră Albiţa, Sculeni şi Giurgiuleşti şi birourile vamale Leuşeni, Sculeni şi Giurgiuleşti din Republica Moldova sunt modernizate printr-un proiect transfrontalier derulat cu fonduri europene în valoare de 10 milioane de euro.

Proiectul ce vizează „Reabilitarea şi modernizarea birourilor vamale de frontieră de pe graniţa România-Moldova, respectiv birourile vamale Albiţa-Leuşeni, Sculeni-Sculeni şi Giurgiuleşti -Giurgiuleşti” (RMCO) este implementat de Autoritatea Vamală Română în parteneriat cu Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

„Se încurajează comerţul dintre România şi Republica Moldova, prin îmbunătăţirile şi fluidizarea traficului prin cele trei birouri vamale. În cadrul proiectului s-au făcut lucrări începând de la reabilitarea termică a clădirilor, la pregătirea profesională a lucrătorilor vamali. În continuare se desfăşoară lucrări care să asigure fluidizarea traficului în cele trei birouri vamale.

Acest proiect este unul de importanţă strategică pentru dezvoltarea zonei de frontieră între România şi Republica Moldova, iar implementarea lui nu doar că optimizează controlul vamal în birourile de frontieră vizate, dar demonstrează şi cooperarea strânsă dintre cele două autorităţi vamale”, au transmis autoritățile române la sfârșitul anului 2023