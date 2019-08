În fiecare an, zeci de turişti se aventurează pe crestele munţilor cu speranţa că au norocul să fie martorii acestui fenomen.

Lăcrămioara Juncu, însă, se numără printre cei norocoși. Turista, o admiratoare a muntelui, a mai încercat şi în alţi ani să fie martora fenomenului, dar fără succes. În acest an, Juncu a reuşit să devină „mai bogată decât bogații lumii”.

„Imaginile sunt publice din dorinta de a trai si altii o parte din bucuria pe care am simtit-o acolo sus. Acum doi ani, pe 5 august, am urcat pe Ceahlau dorind sa vad piramida, Nu a fost sa fie, conditiile meteo nu au fost prielnice. Nici nu urcasem decat pana la cabana meteo.

Efectul muntelui asupra mea a fost fantastic, astfel incat am revenit cat de des am putut (am urcat si de trei ori pe luna), nu a contat anotimpul si nici vremea. Ceahlaul are frumusetea si maretia lui in fiecare clipa. Si, asa cum imi place sa spun, m-am indragostit de munte….de Ceahlau…. Si cred ca ceea ce mi s-a intaplat este rasplata lui pentru dragostea ce i-o port.

Anul trecut, pe 6 august nu am surprins decat o vaga imagine a piramidei, tot de la cabana meteo. Anul acesta, desi ploua, am zis ca trebuie sa merg, a plouat toata noaptea, iar dimineata, ne intrebam daca sa mergem sau nu pana sus. Am mers fara sperante, recunosc. Am urcat, am asteptat, am vrut sa renuntam (asa cum reiese dintr-unul din filmulete), dar un strigat de bucurie a facut sa ne intoarcem in graba….iesise soarele dintr-un nor. Am urcat din nou, asteptand…..speram sa vad piramida. Ceata, vantul norii de deasupra nu prevesteau nimic bun. Si totusi….a inceput sa se vada lumina curcubeului.

Citisem despre efectul Gloria, stiam ca e foarte rar si ca trebuie anumite conditii in ceea ce priveste umiditatea si marimea picaturilor norului de jos pe care este proiectata umbra. Si totusi…a aparut… Ce am simtit?? Doar o liniste imensa, un fel de implinire sufleteasca. Iubesc muntele si simt o legatura stransa cu acesta.

Bucuria mea e cu atat mai mare cu cat intr-una din imagini umbra apare chiar in varful piramidei, ceea ce mi se pare …nu stiu cum sa zic…dar sincer ma simt mult mai bogata decat toti bogatii lumii…”, a afirmat Lăcrămioara Juncu pe Facebook.

Citește și: