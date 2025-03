Social Fenomen astronomic rar, vizibil din România: Eclipsă totală de Lună, la noapte







Eclipsa de Lună va avea loc în noaptea de 13-14 martie. Eclipsa în totalitatea ei va fi vizibilă doar pentru cei aflați pe partea întunecată a Pământului.

În timpul acestui fenomen astral, luna va fi în umbra Pământului timp de 65 de minute, având o nuanță roșiatică intensă, cunoscută adesea sub denumirea de „lună de sânge”.

Când va fi Lună Plină în România

În România, vineri, la ora 8:54, va avea loc faza de Lună Plină, moment în care luna va fi vizibilă pe tot parcursul nopții, conform informațiilor furnizate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Din țara noastră se va observa doar începutul eclipsei, după care Luna va dispărea de pe cer.

Deși eclipsa va putea fi observată în întreaga lume simultan, cele mai spectaculoase vederi vor fi în America de Nord și de Sud.

Observatorii din anumite regiuni ale Europei o vor putea vedea la apusul lunii, în timp ce cei din Asia de Est o vor observa la răsăritul lunii. Punctul de maximă eclipsă se va afla deasupra Oceanului Pacific.

Eclipsa de Lună va dura șase ore

Eclipsa totală de lună din 13-14 martie va dura puțin peste șase ore.

Luna plină va atinge maximul de iluminare la 2:55 a.m. ET vineri, 14 martie. Eclipsa totală de lună va face ca aceasta să capete o nuanță roșie începând de joi, 13 martie, până în dimineața următoare, în funcție de fusul orar, conform informațiilor furnizate de NASA. Eclipsa va fi vizibilă din emisfera vestică a Pământului, conform CBS News.

Unde se va observa Eclipsa de Lună

Întreaga eclipsă va putea fi observată în cele mai bune condiții în majoritatea continentului american, în timp ce în Europa, Africa și Asia de Est va fi vizibilă doar parțial.

America de Nord: Toate etapele eclipsei vor fi vizibile în cele 50 de state americane (inclusiv Alaska și Hawaii), precum și în Canada și Mexic.

America de Sud: Majoritatea continentului va fi martoră la întregul eveniment, cu totalitatea observabilă din Brazilia, Argentina și Chile, începând după miezul nopții din 14 martie.

Europa: Europa de Vest - inclusiv Spania, Franța și Regatul Unit - va experimenta totalitatea pe măsură ce luna apune devreme în dimineața zilei de 14 martie.

Africa: Regiunea extremă a Africii de Vest - inclusiv Capul Verde, Maroc și Senegal - va asista la totalitate în timp ce luna apune devreme în dimineața zilei de 14 martie.

Oceania: Locuitorii din Noua Zeelandă vor observa eclipsa în ultimele sale faze, luna fiind deja în umbră parțială la răsăritul din 14 martie.

Eclipsa de Lună, mai puțin vizibilă din Europa

În Londra, faza penumbrală a eclipsei va fi vizibilă începând cu ora 3:47 a.m. GMT pe 14 martie, iar faza parțială va începe la 5:09 a.m. GMT.

Totuși, luna plină va apune la 6:22 a.m. GMT, cu puțin înainte de debutul totalității, astfel că singurul spectacol va consta într-o umbră abia perceptibilă a Pământului pe lună, pe măsură ce aceasta se va cufunda în orizontul vestic. Zonele situate mai la vest vor avea o vizibilitate ușor mai bună.

Din Cardiff, Ţara Galilor, totalitatea va începe la 6:26 a.m. GMT, cu 10 minute înainte de apusul local al lunii, în timp ce în Dublin, apusul local al lunii va avea loc abia la 6:48 a.m. GMT.

Se poate afirma că singurele locuri din Europa unde această eclipsă poate fi observată într-un mod spectaculos sunt Islanda și Groenlanda. Din Reykjavik, Islanda, totalitatea se va produce între 06:26 și 07:31 a.m. GMT, iar apusul local al lunii va avea loc abia la 07:58 a.m.

Când și unde poate fi observată „Luna viermilor de sânge”

Deși luna plină va răsări devreme vineri, aceasta va apărea în toată splendoarea sa în perioada de miercuri seara până sâmbătă dimineața, conform informațiilor furnizate de NASA.

Fenomenul cunoscut sub numele de „Luna sângerie” va începe înainte ca luna plină să atingă nivelul maxim de iluminare. În noaptea de joi spre vineri, la ora 11:57 p.m. EDT, luna va începe să treacă prin umbra Pământului.

Totuși, întunecarea graduală a lunii nu va fi observabilă până în jurul orei 1:09 a.m. vineri. Luna va fi complet umbrită între aproximativ 2:26 a.m. și 3:31 a.m., iar cea mai bună ocazie de a vedea luna roșie va fi în jurul orei 2:59 a.m.

Cetățenii din America de Nord și de Sud vor avea cele mai clare vederi ale „Lunii viermilor de sânge”, deși unele regiuni din Europa și Africa ar putea să o observe și ele.