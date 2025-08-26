Monden

Femeile din viața lui Goran Bregović. Povestea unui seducător balcanic

Femeile din viața lui Goran Bregović. Povestea unui seducător balcanicGoran Bregović/ Sursa foto captură video
Goran Bregović nu a fost doar un artist care a reinventat muzica balcanică, ci și un bărbat care a fascinat prin carismă. De-a lungul timpului, femeile au fost mereu îndrăgostite de el, fie că vorbim de admiratoare din public sau de partenere care i-au marcat viața personală și artistică.

Prima relație a lui Goran Bregović

În primii ani ai carierei, Goran Bregović a avut o relație frecvent amintită cu o dansatoare din Sarajevo, Jasenka, din care s-a născut fiica lui, Željka. Deși relația nu s-a concretizat printr-o căsătorie, rolul de tată i-a oferit o dimensiune personală aparte, chiar înainte de expunerea sa în lumina reflectoarelor.

Goran Bregovic

Goran Bregovic sustinut de regizorul Dan Chisu. Sursa foto: Goran Bregovic / facebook

Apoi, viața lui a devenit din ce în ce mai mediatizată. În anii ’70 și ’80, artistul a avut o relație cu modelul sârb Ljiljana Tica. Se zvonește că pentru ea a făcut melodia „Bitanga i princeza” (Vagabondul și prințesa), din repertoriul trupei Bijelo Dugme. Și în ziua de astăzi se mai vorbește despre povestea lui de dragoste cu Ljiljana Tica.

Câți copii are artistul

În prezent, artistul este căsătorit cu Dženana Sudžuka, o fostă model bosniacă pe care a întâlnit-o în tinerețe. Cei doi s-au căsătorit în 1993 într-o ceremonie discretă la Paris, având drept cavaler de onoare pe Emir Kusturica, prieten și colaborator de lungă durată, dar și solista Amila Sulejmanović drept domnișoară de onoare.

Din mariajul lor s-au născut trei fiice: Ema (1995), Una (2002) și Lulu (2004), tot în capitala Franței. Parisul a devenit astfel unul dintre centrele vieții sale private, alături de Belgrad, unde își desfășoară cea mai mare parte a activității artistice.

Goran este înconjurat de femei frumoase și atrăgătoare și în viața profesională. Celebrele soliste Ludmila și Daniela Radkova, surorile bulgăroaice cu rădăcini adânci în folclor, au devenit parte integrantă a Wedding and Funeral Orchestra.

Goran Bregović

Goran Bregović/ Sursa foto captură video

Femeile din orchestra lui Goran Bregović

Întâlnirea lor cu Bregović a avut loc în 1995, în timpul înregistrărilor muzicii pentru filmul Underground de Emir Kusturica, iar de atunci cele două au fost numite de artist„talismane ale orchestrei”. . Ludmila iese adesea în evidență prin tonalitatea sa soprano-distinctă, iar Daniela completează perfect prin vocea ei alto, creând o armonie captivantă. Concerte la Carnegie Hall, Opera din Sydney sau Filarmonica din Viena au confirmat impactul lor internațional.

Goran Bregović a revenit pe scena din România recent. A susținut un concert la Sala Palatului din București pe 22 iunie 2025, alături de Wedding & Funeral Band, unde a interpretat un amplu traseu al hiturilor sale într-un show vibrant ce a cucerit publicul. În luna august, cântărețul a avut un concert la Timișoara.

Acesta este foarte apreciat în România, mai ales pentru hiturile:

  • Kalašnjikov – piesă explozivă, devenită un imn al petrecerilor balcanice, extrem de populară în concerte.
  • Ederlezi – una dintre cele mai iubite melodii din repertoriul său, cântată inițial pentru coloana sonoră a filmului lui Emir Kusturica Time of the Gypsies.
  • Mesecina – compusă pentru filmul Underground (1995), un alt hit care i-a adus notorietate internațională.
  • In the Deathcar – colaborare cu Iggy Pop, de pe coloana sonoră a filmului Arizona Dream (1993).
  • Gas Gas – o piesă energică, foarte prezentă în concertele sale.
  • Đurđevdan je a ja nisam s onom koju volim" (Đurđevdan / Ederlezi) – o altă melodie celebră, cu puternică încărcătură emoțională și folclorică.
  • Maki Maki – un cântec tradițional reinterpretat de el, devenit foarte iubit.
  • La Reine Margot – coloana sonoră scrisă pentru filmul cu același nume (1994), premiată și extrem de apreciată.
  • Kalasnjikov & Mesecina

