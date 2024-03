Monden O femeie a descoperit că economiile sale au fost devorate de un cățel când a ajuns acasă







Deși drăgălășenia animalelor nu poate fi niciodată contestată, există momente în care acționează în cele mai contraproductive și enervante moduri.

O femeie a rămas fără bani. Pot provoca frecvent haos, mestecând pantoful tău preferat sau târându-se pe covor cu lăbuțele lor murdare. Deoarece micuțului ei pudel, Peggy, îi place să mestece orice, o mamă de câine era obișnuită cu haosul pe care îl provoca în casă aceasta. Totuși, când câinele a devorat aproximativ 100 de lire sterline din economiile stăpânei sale în 2020, s-a atins un cu totul alt nivel.

Când femeia era în procesul de a pune bani deoparte, cățelușa lui Jocelyn Horne a găsit drumul spre „pușculița” de pe marginea patului ei și a început să devoreze fiecare bancnotă pe care a găsit-o înăuntru.

Imediat ce partenerul ei, Allan, i-a spus despre bani, Jocelyn a crezut că acesta îi face o glumă proastă. Cu toate acestea, ea a început să pună la îndoială faptul că aceasta era o glumă după ce a găsit o bancnotă ruptă de 20 de lire sterline în camera ei.

O femeie a rămas fără bani din cauza cățelului

După ce Peggy a început să vomite pe podeaua bucătăriei restul bancnotelor, femeia nu și-a mai făcut griji cu privire la locul unde dispăruseră restul banilor până a doua zi dimineață. Când și-a dat seama ce se întâmplase, nativa din Insula Man, care avea 35 de ani la momentul respectiv, a fost „absolut distrusă”.

Femeia a remarcat: „Mereu curăț după Peggy, pentru că îi place să mestece tot ce cade pe jos. Prezența ei mă face să țin ușa dormitorului închisă, așa că, atunci când am intrat, tot ce am văzut pe patul meu a fost o singură bancnotă de 20 de lire sterline. Nu avea cum să fi mâncat 100 de lire sterline, așa că m-am gândit mult la asta după ce nu am reușit să găsesc nimic altceva în ciuda eforturilor mele. Prietenul meu a continuat să râdă, așa că am crezut sincer că face o glumă pe seama mea.”

În ciuda speranțelor sale, Jocelyn nu a reușit să localizeze numerele de serie de pe bancnotele care au fost găsite prin voma câinelui. „Pur și simplu a vomitat porțiuni din fiecare bancnotă, ca și cum ar fi vrut să mă ia cu adevărat la mișto, dar tot m-am gândit să le spăl pentru a vedea dacă pot obține numerele de serie, astfel încât să pot eventual recupera banii.

„Să mă uit prin ceea ce a ieșit din spatele ei nu este ceva ce vreau să fac, așa că nu aveam nicio șansă de a obține numerele de serie ale banilor. Deoarece am fost devastată - am pierdut 100 de lire sterline - nu mi s-a părut amuzant la momentul respectiv, dar uitându-mă la ea m-a făcut să simt că o iubesc al naibii de mult. Încă nu știu dacă să râd sau să plâng.”

sursa: mirror.co.uk