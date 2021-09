Femeia care a primit un salariu de 23 de lei după o lună de muncă a câștigat procesul cu angajatorul. Decizia magistrațilior

Angelica Manole, femeia care lucrează în domeniul confecțiilor, fiind fosta angajată a unei croitorii din Vălenii de Munte, a câștigat procesul intentat firmei de confecții la care lucra pe un salariu de ridicol. Ea a publicat fluturașul cu încasările pentru o lună. Suma ridicată era de doar 23 de lei!

Ce au decis magistrații de la Tribunalul Prahova în cazul croitoresei care a încasat un salariu de 23 de lei

Conform deciziei magistraților de la Tribunalulul Prahova, Angelica Manole a fost concediată abuziv și trebuie să primească salariul aferent perioadei în care s-a luptat în justiție pentru drepturile sale, de aproape un an și jumătate.

„De luni până vineri și o dată la două sâmbete, cu program redus, e drept, din cauza pandemiei. Însă noi ne-am făcut treaba. Toate aveam copii de crescut acasă, familii. Și-au bătut joc de mine, de noi. Eu am avut curajul să fac publică treaba asta și m-au dat afară. Dar cum puteam trăi o lună cu 23 de lei? Ulterior, am primit prin curier o invitație în vederea unei reangajări ca muncitor necalificat.

Evident, am refuzat, doar nu era să mă întorc și să fiu iarăși batjocura lor. Un avocat s-a oferit să mă ajute gratuit să dau fabrica în judecată. Mult timp m-am chinuit, cu doi copii, fiindcă am fost dată afară abuziv. Am fost ajutată de români care au donat bani pentru ca eu să îmi pot întreține familia”, a declarat Angelica Manole pentru Observatorul de Prahova.

Angelica Manole face parte dintr-un ONG care luptă pentru drepturile femeilor

Femeia este membră a unui ONG care militează pentru drepturile femeilor nedreptățite la locul de muncă, iar asta a determinat-o să lupte pentru drepturile ei. Femeia a atras simpatia multor persoane care se lovesc de probleme asemănătoare la locul de muncă, mai ales că a pledat pentru cauza ei.