Felipe al VI-lea i-a luat prin surprindere pe spanioli. Regele Spaniei a cântat alături de mai mulți instrumentiști la o cutie de flamenco

Regele Felipe al VI-lea s-a relaxat și s-a bucurat alături de spanioli de muzică, începând să cânte și el alături de mai mulți instrumentiști la cajon, adică o cutie care are rol de tobă și pe care se poate sta. Momentul artistic a avut loc în prima zi a celui de-al 9-lea Congres al Limbii Spaniole de la Cadiz, unde muzica flamenco este una dintre cele mai populare.

Suveranul spaniol a intrat repede în ritmul muzicanților de pe stradă, arătându-se complet distrat și relaxat de situație. Alături de el stătea soția sa, Letizia, îmbrăcată într-o rochie neagră. Ea a urmărit distrată momentul artistic al soțului ei, în timp ce stătea pe o cutie alăturată, însă fără să bată în aceasta. La final, regele și regina i-au felicitat pe muzicanți.

Spain’s King Felipe VI played the traditional flamenco music box after the first day of the 9th Spanish Language Congress in Cadiz pic.twitter.com/QexoomjJ5A

— Reuters (@Reuters) March 29, 2023