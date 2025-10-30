Fed scade dobânzile la cel mai mic nivel din ultimii trei ani, pe fondul temerilor privind șomajul

Reducerea ratei de dobândă operată de Federal Reserve (Fed) deschide un nou capitol în politica monetară a SUA, marcând un efort al băncii centrale de a sprijini piaţa muncii în condiţiile în care inflaţia pierde teren în faţa preocupărilor legate de stagnarea angajărilor.

Decizia a fost luată pe fondul shutdown-ului guvernamental care durează de aproape o lună, întârziind datele oficiale şi lăsând bancherii centrali „să zboare la orb”, conform economiştilor.

Banca centrală a anunţat miercuri că reduce intervalul‑ţintă al ratei sale de referinţă cu 0,25 puncte procentuale, adică între 3,75 % şi 4 %.

Decizia vine după o reducere precedentă făcută luna trecută — prima din decembrie anul trecut — însă lipsa datelor oficiale face ca traiectoria viitoare a reducerilor să fie neclară.

Decizia de reducere a ratei de dobândă a Federal Reserve survine într‑un moment în care piaţa muncii din Statele Unite dă semne de slăbiciune, iar inflaţia, deşi încă peste ţinta de 2 % a băncii centrale, pare să nu mai reprezinte principalul risc imediat.

În acelaşi timp, blocajul guvernamental (shutdown‑ul) american a paralizat temporar publicarea unor date economice cheie, complicând decizia de politică monetară.

Spre exemplu, departamentul responsabil cu statisticile angajărilor nu a putut publica raportul lunar pentru luna septembrie în condiţiile shutdown‑ului.

Prin reducerea ratei‑ţintă la intervalul 3,75 %‑4,00 %, Fed a ajuns la nivelul minim al ratei în ultimii trei ani, facilitând costul împrumuturilor pentru consumatori şi firme.

În declaraţia oficială, banca centrală a observat:

„Câştigurile de locuri de muncă au încetinit în acest an, iar rata şomajului, deşi încă scăzută până la sfârşitul verii, a crescut acum uşor”.

Mai mult, în comunicat se precizează că „Incertitudinile asupra perspectivelor economice rămân ridicate”.

Motivaţia centrală a acestei reduceri a ratei este îngrijorarea privind starea pieţei muncii. Conform preşedintelui Federal Reserve, Jerome Powell, piaţa forţei de muncă este „less dynamic and somewhat softer” („mai puţin dinamică şi oarecum mai moale”) în comparaţie cu începutul anului. El a făcut referire, în parte, la o scădere a imigraţiei care afectează potenţial angajările.

Şi totuşi, Powell a subliniat că „weakness in the job market does not appear to be accelerating” („slăbiciunea pieţei muncii nu pare să se accelereze”).

Inflaţia rămâne un factor important, însă banca centrală a considerat că, în momentul actual, riscurile la adresa ocupării le depăşesc pe cele legate de inflaţie.

În ultimul raport asupra inflaţiei publicat, rata anuală era de aproximativ 3 % — uşor sub estimările anterioare — o evoluţie care a permis concentrarea mai mare pe sprijinirea ocupării.

Pe de altă parte, mecanismul de reducere a bilanţului băncii centrale (portofoliul de datorii guvernamentale şi de titluri garantate prin ipotecă) se va opri începând cu 1 decembrie, ceea ce indică o schimbare de abordare.

Shutdown‑ul guvernamental american are implicaţii semnificative pentru decizia Federal Reserve. Concret, în timp ce guvernul federal a fost închis pentru aproape o lună, mai multe agenţii nu au putut emite date economice esenţiale (de exemplu raportul lunar privind salariile), ceea ce a generat o „orbire” a băncii centrale în evaluarea completă a evoluţiei economice.

Powell şi alţi oficiali au folosit metafora: „Ce faci dacă conduci în ceaţă? Încetineşti.” pentru a ilustra faptul că, în absenţa informaţiilor clare, politica monetară trebuie să fie prudentă.

În plus, segmentul privat a furnizat date alternative care indică o încetinire a angajărilor; firma de salarizare privată ADP a raportat o pierdere de 32 000 de locuri de muncă în septembrie, ceea ce contribuie la justificarea deciziei de reducere a intervalului de dobândă.

Miercuri, comitetul de politică monetară al Federal Reserve (Federal Open Market Committee) a votat reducerea ratei de dobândă de referinţă cu 0,25 puncte procentuale până la intervalul 3,75 %‑4,00 %.

Doi membri ai FOMC s-au opus deciziei: Stephen Miran a votat pentru o reducere mai agresivă de 0,50 puncte procentuale, iar Jeffrey Schmid (preşedintele Federal Reserve Bank of Kansas City) a votat împotrivă, opinând că rata ar trebui să rămână neschimbată.

În declaraţia oficială, Comitetul a reiterat că este atent la o gamă largă de indicatori economici, incluzând condiţiile pieţei muncii, presiunile inflaţioniste şi evoluţiile internaţionale, şi că va fi pregătit să ajusteze politica monetară dacă apar riscuri ce ar putea împiedica atingerea obiectivelor sale.

Reducerea ratei de dobândă are efectul direct de a facilita costul împrumuturilor pentru consumatori şi companii: în scenariul actual, dobânzile mai mici pot stimula cheltuielile şi investiţiile, ceea ce ajută la susţinerea unei pieţe a muncii în slăbire.

Totuşi, decizia vine cu nuanţe de precauţie: Federal Reserve a subliniat că nu este „pe o cursă prestabilită” de reducere a ratei în decembrie.

Powell a afirmat:

„O reducere suplimentară a ratei de politică în decembrie nu este o concluzie inevitabilă – de fapt, departe de a fi.”

Analistul Michael Pearce de la Oxford Economics a declarat:

„Mișcările viitoare devin mai controversate.”

Această reducere a ratei pune în evidenţă echilibrul delicat pe care banca centrală îl urmăreşte între două mandate: menţinerea inflaţiei sub control şi atingerea unei ocupări maxime.

În prezent, banca consideră că riscurile la adresa ocupării au crescut, ceea ce a modificat temporar prioritatea sa către susţinerea pieţei muncii.

Pentru mediul de business şi consumatori, reducerea ratelor poate însemna: creştere a disponibilităţii creditelor, potenţial relansare a cheltuielilor, dar şi un semnal că economia traversează o etapă de incertitudine, subliniată de lipsa datelor guvernamentale şi de slăbiciunea pieţei muncii.

Deşi inflaţia rămâne peste ţinta de 2 % urmărită de Federal Reserve, evoluţia recentă a acesteia a fost ceva mai temperatată. De exemplu, datele de inflaţie pentru luna septembrie au arătat o rată anuală de aproximativ 3 %.

Powell a mai afirmat:

„Inflaţia, în afara tarifelor, de fapt nu este atât de departe de obiectivul nostru de 2 %.”

El a adăugat că speranţa băncii centrale este ca tarifele să conducă doar la creşteri punctuale ale preţurilor la anumite bunuri de consum, şi nu la o inflaţie persistentă.

Cu toate acestea, riscul de inflaţie persistentă rămâne, astfel politica monetară trebuie să fie calibrată cu atenţie — lucru subliniat şi de oficiali precum Lorie Logan (preşedinta Federal Reserve Bank of Dallas), care a avertizat recent că „trebuie să fim foarte precauţi cu reducerile de rată de aici înainte şi să ne asigurăm că relaxăm condiţiile doar atât cât trebuie şi nu să fim nevoiţi să revenim asupra cursului, ceea ce ar fi foarte durabil în termenii restabilirii stabilităţii preţurilor”.

Având în vedere decizia recentă şi semnalele transmise, se conturează câteva scenarii pentru evoluţia politicii monetare a Federal Reserve:

Scenariul „prudenţă moderată”: Federal Reserve amână o reducere suplimentară în decembrie, aşteaptă publicarea datelor guvernamentale după încheierea shutdown‑ului, şi menţine rata‑ţintă la 3,75 %‑4,00 % până la clarificarea situaţiei pieţei muncii şi inflaţiei.

Scenariul „relaxare continuă”: Dacă apare o deteriorare mai semnificativă a pieţei muncii (ex: creştere bruscă a şomajului, scădere accentuată a angajărilor), banca centrală ar putea reveni cu o nouă reducere a ratei încă în acest an.

Scenariul „orientare spre inflaţie”: Dacă inflaţia acceleratează sau devine clar că tarifele generează efecte persistente, Federal Reserve ar putea amâna complet alte reduceri sau chiar lua în calcul majorarea ratelor — deşi scenariul e mai puţin probabil în contextul curent.

Powell a avertizat:

„Vom colecta fiecare rest de date pe care îl putem găsi, îl vom evalua şi vom gândi cu grijă asupra lui. Şi acesta este rolul nostru.”

De asemenea, el a subliniat că „au existat puncte de vedere puternic diferite despre cum să procedăm în decembrie”.

Deşi decizia Federal Reserve este una internă SUA, ea are efecte semnificative şi asupra economiei europene şi a României. Reducerea ratei‑ţintă în SUA poate conduce la:

Un dolar mai slab faţă de principalele valute, ceea ce poate face importurile mai costisitoare pentru UE şi România.

Mişcări de capital către pieţele emergente, inclusiv România, dacă randamentele din SUA scad şi investitorii caută randamente mai mari altundeva.

Impact asupra ratelor de dobândă la nivel global — dacă băncile centrale din Europa interpretează decizia SUA ca semnal, s‑ar putea reconsidera politica monetară şi în zona euro.

În România, mediul de creditare pentru companii şi consumatori poate fi influenţat indirect prin costul finanţării externe, rata de schimb leu/dolar, şi încrederea investitorilor străini.

Totuşi, România are particularităţile sale — de la rata inflaţiei interne, la politica monetară a Banca Naţională a României, la gradul de îndatorare externă — astfel că efectele nu sunt direct proporţionale cu cele din SUA. Investitorii şi autorităţile române trebuie să urmărească cu atenţie evoluţiile monetare din SUA, dar şi datele interne privind inflaţia, angajările şi creşterea economică.