FCSB se desparte de un jucător esențial. Gigi Becali își freacă mâinile, mulțumit de afacere

FCSB s-a despărțit de unul dintre jucătorii de bază, care a semnat pentru o echipă din Qatar, Al-Gharafa. Gigi Becali s-a declarat mulțumit de afacerea pe care a făcut-o, deși spunea că vrea să facă performanță în Europa.

Gigi Becali a anunțat că l-a vândut pe atacantul Florinel Coman, o piesă de bază în angrenajul echipei pe care o patronează. Patronul din Pipera susține că a negociat și a semnat contractul pentru o sumă foarte mare peste clauza de transfer.

Fotbalistul Florinel Coman (26 de ani) a devenit jucătorul grupării Al-Gharafa din Qatar. Patronul FCSB, Gigi Becali, susține că a semnat contractul pentru transferul jucătorului de fotbal. Omul de afaceri s-a declarat mulțumit de suma încasată, de 5.250.000 de euro. După parafarea acordului de transfer, jucătorul va pleca la noua echipă.

„E un lucru simplu, ieri, ca dovadă că îl vor pe Coman, au zis că nu vor să plătească clauza, ci să facă un contract de transfer. Am mai negociat și am mai luat 250.000 de euro. 5.250.000 de euro e suma finală, act semnat de transfer între noi și ei. Ieri am semnat contractul de transfer”, a declarat Gigi Becali, mulțumit de afacerea făcută.