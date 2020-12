FCSB și-a consolidat poziția de lideră în Liga I, după succesul înregistrat, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, în meciul cu UTA, din etapa a 12-a. Echilibrul de pe tabela de marcaj a rezistat până în minutul 76, atunci când Dennis Man a transformat o lovitură de la 11 metri. Apoi, Florinel Coman (90) și Darius Olaru (90+2) au stabilit scorul final. De la oaspeți, Neluț Roșu a fost eliminat în minutul 58.

Gol pentru bunicul decedat

FCSB este lidera clasamentului, cu 25 de puncte și este urmată de CS „U” Craiova (25) și CFR Cluj (21) – ambele cu câte o partidă mai puțin disputată.

„A fost un meci greu, cu o echipă arțăgoasă, mă bucur că am luat 3 puncte și ne-am făcut treaba, defensiv și ofensiv. Mă bucur că am înscris la revenire, important e că mă simt bine și sunt dornic să joc fotbal. Sunt la 100%, m-am simțit bine și la antrenamente, per total sunt bine. Acest gol i-l dedic bunicului meu, care a decedat”, a spus Florinel Coman la finalul partidei.

„S-a format o omogenitate”

„A fost o perioadă foarte grea, dar mă bucur că am reușit să trec peste. Sunt fericit că toți au fost alături de mine. A fost greu la început, n-am fost accidentat niciodată și mi-a fost dificil să stau atât de mult.

Suntem un grup unit, care își dorește performanță. Mergem la CFR să luăm cele trei puncte, cu asta plecăm în minte la fiecare meci. Au mai fost momente foarte bune, dar ca grup, ca unitate, cred că e cel mai bun moment. Suntem împreună de câțiva ani, s-a format o omogenitate, cred că anul acesta vom fi greu de bătut”, a mai afirmat mijlocașul „roș-albaștrilor”.

„Important e că ne-am făcut meciul ușor pe final. UTA e o echipă foarte bună, nu mă așteptam. Ne-au făcut față în prima parte, dar în a doua repriză au căzut fizic. Golurile le păstrez pentru play-off, azi am avut iar două ocazii clare. Dar sunt fericit că-mi ajut echipa cu pase de gol, ăsta e rolul meu. Obiectivul e să terminăm anul pe primul loc, anul acesta avem o șansă mare să facem asta”, a declarat și Olimpiu Moruțan.