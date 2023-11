FCSB – Rapid București. Derby-ul etapei a XV-a se joacă și în loja VIP. Becali râde de Șucu

FCSB vs Rapid București, derby-ul etapei XV-a din Superliga se mută în loja VIP. Patronul giuleștenilor, Dan Șucu, a dezvăluit că jucătorii Rapidului vor împărți o primă de 80.000 de euro în cazul în care vor reuși victoria. Atât i-a trebuit latifundiarului din Pipera. Gigi Becali, în stilul său caracteristic, a găsit repede o explicație pentru prima uriașă pe care o acordă Șucu giuleștenilor.

„Știți de ce dă Șucu primă? Că jucătorii nu o iau”. Cu această replică a inișiat Gigi Becali ”războiul declarațiilor”. Finanțatorul FCSB-ului a continuat cu ironiile la adresa adversarului din Superliga, ridiculizând toată echipa Rapidului.

„Are și el orgoliile lui, ambițiile lui. Dar că nu dă banii, îi va ține în buzunar. Eu, dacă dau, dau cu CFR Cluj. Să dau eu cu Rapid? Cine e Rapid să dau primă? Șucu are orgolii cu mine, dar ce orgolii să am eu cu Rapid? Am cu CFR Cluj și cu Dinamo. Rapid mereu a fost mai slabă ca mine“, a adăugat George Becali.