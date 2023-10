Ce urmează la Rapid. Dan Şucu şi Victor Angelescu, dezvăluiri în presa britanică

Patronii Rapid, Dan Șucu și Victor Angelescu, au dat un interviu în presa din Marea Britanie, pentru offthepich.com în care au vorbit despre renaşterea Rapidului şi de sumele investite până acum la echipă.

Dan Șucu este de părere că pentru a face mare performanță, cum ar fi clasarea pe primul loc sau cel puțin prinderea podiumului, trebuie să ai un buget care să fie creat prin club.

Obiective pentru Rapid

„Consider că, pentru a câștiga campionatul, sau pentru a fi în primele trei, bugetul de care ai nevoie trebuie să fie creat prin club, prin obiecte personalizabile, biletele, drepturi TV și multe altele.”, spune Șucu.

El recunoaște faptul că echipa giuleșteană a fost ajutată și de guvern, prin construirea stadionului care poate găzdui 14.000 de spectatori.

”Cu siguranță, Rapid a fost ajutată de guvern, atunci când a fost construit stadionul nou. Câteva luni mai târziu după investiția inițială a lui Angelescu, un stadion nou de 14.000 de locuri a fost anunțat, pentru a servi Campionatului European U-21.”, a punctat patronul Rapidului.

„Potențialul de creștere nu este atât de mare”

Patronul Rapidului consideră că, deși câștigătoarea campionatului încasează aproximativ 3,5 milioane de euro, potențialul de creștere nu este foarte mare.

”Campionii domestici câștigă în jur de 3.5 milioane, banii scăzând cu 100.000 de euro per loc final. Piața TV autohtonă este diversificată, populația României este de 19 milioane, iar fotbalul este sportul numărul unu, și cu toate acestea, potențialul de creștere nu este atât de mare.”, a precizat Șucu.

El mai spune că biletele, sponsorizările, obiectele personalizate, etc. sunt și ele aducătoare de bani.

”Biletele, sponsorizările și obiectele personalizabile devin astfel foarte importante. Costurile sunt deocamdată decente, un salariu fiind de exemplu 13.000 de euro per fotbalist”, spune Şucu.

Cumpărarea Rapid, „nebunie” pentru Șucu

Dan Şucu a povestit că a avut un dram de nebunie atunci când a cumpărat acțiulile clubului contra sumei de 500.00 de euro.

”Am cumpărat acţiunile cu 500.000 de euro. Am fost un pic nebun la acea vreme!”, mai spune acesta.

La rândul lui Victor Angelescu a povestit cum a început de la zero, pentru a duce moștenirea mai departe.

”Am investit, am cumpărat totul, și am început de la zero, dar am reușit cumva să ducem moștenirea mai departe”, a spus Angelescu.