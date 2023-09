Dan Șucu, lovitură de 1 milion €. Transferurile de la Rapid

Rapidul lui Dan Șucu a dat lovitura cu acest transfer. Dugandzic a ajuns la fosta echipa antrenată de Mirel Rădoi, Al Tai. Jucătorul a fost achiziționat de la CFR Cluj cu 400.000 de euro și vândut contra sumei de 1.5 milioane de euro.

Patronul giuleștenilor nu neagă faptul că Dugandzic a a avut oferte și din Turcia. Cu toate că omul de afaceri este cel care se ocupă de partea de transferuri, Dan Șucu a mers pe mâna colegilor săi de la Rapid, Victor Angelescu și Daniel Niculae.

Eu nu mă ocup de zona aceasta, de transferuri. Le dau credit total colegilor mei, lui Victor Angelescu și președintelui Daniel Niculae. Ei doi sunt profesioniști. M-au informat în această dimineață de transfer și le-am zis să facă cum cred ei că e mai bine, pentru că au expertiză mult mai mare și am încredere totală în acțiunile lor.

Cât despre transferurile efectuate de Rapid, acționarul majoritar regretă deja că l-a vândut la arabi pe Duganzic, însă, consideră că este cea mai bună variantă dat fiind faptul că echipa din Giulești l-a achiziționat pe Rrahmani.

Vom vedea în timp dacă am riscat dându-l acum pe Dugandzic, dar nu uitați că l-am luat pe Rrahmani și era poate greu ca Dugandzic să accepte, uneori, statutul de rezervă. Gândiți-vă, bate și el spre 30 de ani”.

Dan Șucu a explicat și motivul pentru care Marko Dugandzic a ajuns la arabi. La cei 29 de ani fostul jucător al Rapidului i s-a făcut o ofertă de nerefuzat. Va avea un salariu cu 7 cifre, peste un milion de euro.

Dan Șucu explică de ce Rapid l-a cedat pe Marko Dugandzic: „Nu ne-am dorit să avem un jucător nefericit”

„Ne-am gândit în primul rând la binele jucătorului, la binele lui Marko, pentru că nu ne-am fi dorit să avem un fotbalist nefericit, să nu mai fie cu sufletul aici, să fie cu mintea în altă parte, deoarece a ratat o ofertă de o asemenea anvergură. Colegii mei mi-au spus că Dugandzic va lua un salariu din 7 cifre, deci, probabil, peste 1.000.000 de euro! Nu te întâlnești în viață mereu cu asemenea șansă…

Cine suntem noi să refuzăm o astfel de oportunitate pentru un jucător care a făcut atâtea lucruri bune pentru Rapid? Vă dați seama cum l-am fi frustrat pe acest jucător, ce ar fi fost în sufletul lui, mai ales că acum două săptămâni am refuzat o ofertă din Turcia pentru Dugandzic”.

Am hotărât să îl păstrăm acum două săptămâni, a avut o ofertă foarte bună din prima ligă turcă, dar atunci n-am dat curs. Acum este o șansă pe care Duga o are, o oportunitate colosală. Are aproape 30 de ani. E lovitura vieții lui, iar noi nu puteam să ne punem de-a curmezișul”.