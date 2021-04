FCSB a pierdut două puncte mari în lupta pentru titlu, după ce s-a încurcat în disputa cu trupa lui Leo Grozavu. Formaţia pregătită de tehnicianul Toni Petrea a început ca din puşcă partida din Covasna şi a preluat conducerea pe tabela de marcaj încă din minutul şase.

Căpitanul bucureştenilor, Florin Tănase l-a executat, cu multă siguranţă, pe goalkeeper-ul spaniol al gazdelor, Jesus Fernandez, cu un şut din interiorul careului, iar oamenii lui Gigi Becali păreau să aibă în faţă un meci uşor. Sepsi a dat însă lovitura, la scurt timp după revenirea de la cabine (’56). Atacantul din Slovacia, Pavol Safranko, a profitat de o minge respinsă în faţa porţii FCSB-ului şi l-a învins, fără milă, pe Andrei Vlad.

Petrea e mulţumit de exprimarea din teren a elevilor săi

Chiar dacă a fost dezamăgit de rezultatul final afişat pe tabela de marcaj, antrenorul principal al echipei lui Gigi Becali, Toni Petrea, spune că elevii săi au construit multe acţiuni periculoase şi doar precipitarea din faţa porţii a făcut ca victoria să le scape printre degete lui Tănase şi compania.

„Nu cred că am avut o exprimare grea nici în meciul cu Sepsi, dar nici în confruntarea cu Craiova. La 1 – 1, noi am încercat să revenim în joc şi am avut situaţii de a marca din nou, însă nu am reuşit să o facem. Golul lor a fost unul norocos, venit după o bâlbăială” a declarat tehnicianul în vârstă de 46 de ani, la flash – interviurile de la sfâşitul partidei.

Infirmeria de la FCSB se măreşte! Miron şi Olaru, ultimii pe listă

În urma acestei confruntări, gruparea din Capitală a rămas şi fără doi oameni importanţi din angrenaj. Fundaşul Andrei Miron a rezistat mai puţin de un sfert de oră pe teren, iar colegul său din ofensivă, Darius Olaru, a fost, la rândul său, nevoit să părăsească gazonul, cu puţine clipe înainte de finalul primei reprize.

Petrea a alarmat de numărul mare de absenţe din lotul formaţiei sale, dar îşi face, în continuare, speranţe că FCSB se va descurca bine în duelul din Supercupa României, cu CFR Cluj. Acest joc se va disputa joi, de la ora 19:00, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti.

„Ne pregătim de Supercupă, ne pregătim de play-off cu jucătorii pe care îi avem la dispoziţie şi încercăm să scoatem maximum. Mă îngrijorează accidentările. Avem doi fotbalişti accidentaţi după jocul cu Sepsi, pe care nici nu l-am câştigat” a încheiat, pe un ton resemnat, fostul secund al lui Laurenţiu Reghecampf.