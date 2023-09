FCSB a dat lovitura cu ultimul transfer. Gigi Becali s-a înțeles cu internaționalul român

FCSB, echipa finanțată de Gigi Becali, a ajuns la un acord cu fotbalistul Cristi Ganea. „FCSB anunţă că a ajuns la un acord cu Cristian Ganea, care este, începând de miercuri, jucătorul echipei noastre. Clubul nostru îi urează bun venit şi să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roş-albastru”, se menţionează pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Fundaşul în vârstă de 31 de ani va purta la gruparea „roș-albastră” tricoul cu numărul 24, el efectuând deja primul antrenament alături de noii săi colegi.

În sezonul precedent, Cristian Ganea a jucat doar în 10 partide pentru Panathinaikos din cauza unei accidentări.

În cariera sa, fundaşul a mai evoluat la formaţiile RCD Mallorca B, CD Santanyi , ASA Târgu Mureş, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari, FC Braşov, FC Viitorul, Athletic Bilbao, Numancia şi Aris Salonic, conform Agerpres.

„Am văzut declarațiile dânsului (n.r.- Gigi Becali), mă bucură. Mă cunoaște, am jucat contra FCSB-ului de atâtea ori. Și cred că am lăsat o pată bună. Nu am nicio problemă cu criticile. Le accept, bune, rele, cum sunt. Poate sunt lucruri pozitive, negative”, a spus noul jucător al echipei lui Becali.