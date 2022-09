FBI se confruntă cu breșe de securitate. Angajații încalcă regulile de securitate

FBI a negat reclamațiile

De data aceasta, FBI a declarat că investighează acuzațiile. De asemenea, organizația a mai precizat că „ia în serios toate chestiunile legate de securitate. Presupusele breșe de securitate au avut loc într-o unitate de informații sensibile, SCIF, amenajată pentru birourile executive de la etajul șapte al clădirii J. Edgar Hoover a FBI , a declarat denunțătorului.Noua reclamație vine în urma raportului publicat săptămâna trecută de The Washington Times. În acest raport, un agent FBI a dezvăluit Congresului că directorul adjunct al FBI, Paul Abbate, printre alți agenți de rang înalt, a încălcat regulile de securitate. El ar fi pus în pericol materiale clasificate prin utilizarea unui smartphone în interiorul SCIF-urilor.

Cu toate acestea, FBI a negat acuzațiile denunțătorilor în legătură cu Abbate, dar a declarat că biroul analizează noile acuzații. De asemenea, un alt agent FBI a declarat că acest tip de comportament este răspândit în numeroase sedii din întreaga țară, mai ales în rândul directorilor.

Noua dezvăluire trimisă republicanilor din Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților vine de la un fost manager de program al Grupului Electronic Defensiv al FBI. El era responsabil de contramăsurile tehnice de supraveghere de la etajul șapte al sediului central al FBI din Washington. La acel etaj se află birourile celor mai înalți funcționari FBI.

Încălcări repetate a regulamentelor

Fostul angajat al FBI a explicat că mai multe încălcări au fost descoperite în timpul unei verificări de securitate a SCIF-ului de la etajul șapte. „În timpul examinării, am observat zeci de semnale puternice de Bluetooth. În timp ce am început să caut posibile surse, am observat mai multe telefoane pe birouri și în uz în interiorul SCIF”, a declarat fostul angajat al FBI în dezvăluirea făcută legislatorilor.

De asemenea, el a mai spus că doar începuse să caute dispozitivele când ofițerul-șef de securitate responsabil de zonă i-a oprit activitatea. Atunci, ofițerul-șef i-a ordonat în mod specific să nu le urmărească și să nu ia nicio măsură. Telefoanele mobile nu sunt permise în interior. „Având în vedere datele pe care le-am observat, cred că fiecare angajat de acolo încălca politica privind telefoanele mobile”, a spus el, potrivit The Washington Times.