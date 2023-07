Farul și Sepsi atacă primul trofeu: Supercupa României. Începe sezonul intern 2023 – 2024

Sezonul 2023 – 2024 în fotbalul mare din România începe în această seară, cu partida din Supercupă, disputată de câștigătoarea Ligii I, Farul Constanța și Sepsi Sfântu Gheorghe, gruparea care a pus mâna pe Cupa României. Jocul este programat la ora 20.00, pe stadionul „Ilie Oană” și va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1.

La finalul stagiunii trecute, echipa lui Gheorghe Hagi a devenit campioană pentru a doua oară în istorie. În vremea când se numea FC Viitorul, gruparea și-a adjudecat trofeul în sezonul 2016 – 2017. De partea cealaltă, Sepsi s-a impus în ultimul act al Cupei României, în fața celor de a „U” Cluj, după executarea loviturilor de departajare, scor 5-4. În 2022, echipa din Sfântu Gheorghe câștigase trofeul, după 2-1 în finală cu FC Voluntari.

Sepsi Sfântu Gheorghe a schimbat antrenorul în această vară

„Îmi doresc să am un an și mai bun, cu cât mai multe reușite. Jucăm fotbal pentru că munca pe care o depui zi de zi se termină cu câștigarea unui trofeu. Trebuie s-o luăm pas cu pas, normal că ne dorim să repetăm performanța”, a spus mijlocașul Farului, Tudor Băluță, înaintea Supercupei din această seară.

După ce s-a despărțit de antrenorul Cristiano Bergodi, Sepsi va fi condusă în acest sezon de Liviu Ciobotariu, fost la Voluntari. Îmi doresc să repetăm împreună performanțele pe care le-a făcut acest club până am venit eu. Sunt obligat să vin la performanțele care au fost înainte și pentru asta am încredere în jucători.

Este un meci cu o miză uriașă! Întâlnim campioana României, o echipă foarte bună cu jucători cu calitate pe faza de atac. Un antrenor foarte bun, pe care-l apreciez pentru tot ce-a făcut. Suntem motivați și vrem să câștigăm acest trofeu. Îmi doream mai mult timp până la primul meci, dar am o echipă omogenă și ăsta este avantajul meu”, a spus „Ciobi”.

Interesant este că, dacă la finalul celor 90 de minute scorul va fi egal, nu se vor juca prelungiri, ci se va trece direct la executarea loviturilor de departajare.